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Hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık'ın ismini taşıdığı anaokulu açıldı - Son Dakika

Hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık'ın ismini taşıdığı anaokulu açıldı

06.09.2021 19:03

Hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık'ın ismini taşıdığı anaokulu açıldı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "Ancak gönlü güzel, gönlü memleket için sevdayla yanıp tutuşan insanlar, aileler bu güzelliği bu topluma kazandırabiliyor" "Bu binalar, bu hediyeler, bu okullar ya da benzeri yapılar sadece...

Hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık'ın ismini taşıdığı anaokulu açıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı:

"Ancak gönlü güzel, gönlü memleket için sevdayla yanıp tutuşan insanlar, aileler bu güzelliği bu topluma kazandırabiliyor"

"Bu binalar, bu hediyeler, bu okullar ya da benzeri yapılar sadece para ile imar edilmiyor. Bu gönül işidir"

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık tarafından yaptırılan anaokulu düzenlenen törenle açıldı. Kırbıyık, ismini taşıyan okulda minik öğrencilerle sınıflarında bir araya geldi.

Çalkaya Mahallesi'ne yapılan Aksu Belediyesi Şahin Harun Kırbıyık Anaokulu, yeni eğitim ve öğretim döneminde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Mehteran gösterisinin ardından konuşan Vali Ersin Yazıcı, çocukların okumaya ilk adımı atacağı Kırbıyık ailesinin Aksu'ya kazandırdığı anaokulunun açılışını hep birlikte yapacaklarını kaydetti. Yapılan okul için Kırbıyık ailesine teşekkür eden Vali Yazıcı, "Bu binalar, bu hediyeler, bu okullar ya da benzeri yapılar sadece para ile imar edilmiyor. Belki içimizde parası olan birçok insan var. Bu bir gönül işidir. Şahin Kırbıyık'ın gönlü geniş, bunun şahidiyiz. Burası izin vermeyince tonlarca paranız olsa da bunları yapamıyorsunuz. Ancak gönlü güzel, gönlü memleket için sevdayla yanıp tutuşan insanlar, aileler bu güzelliği bu topluma kazandırabiliyor. Yoksa ülkemizde çok zengin insan var ama kıyıp aklından geçirip, gönlünden onaylatıp bu tür katkıları yapamıyor. Yaptığınız iş büyük bir iş. Ben olaya para değil bir gönül işi olarak bakıyorum. Gönlü güzel büyük Şahin Harun Kırbıyık ailesine teşekkür ediyoruz" dedi.

"25 bin 41 anaokulu öğrencimiz ders başı yaptı"

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise, bugün itibarıyla 25 bin 41 öğrencinin Antalya'da okul öncesi eğitime başladığını bildirdi. Bu sayının yeterli olmadığına işaret eden Er, "Bu okullarımızda okuyan öğrencilerimizin sayısını daha da arttıracağız. Antalya'da okul öncesi eğitimi yüzde yüze ulaştırmak istiyoruz. Antalya'da bin 700 okulumuz, 475 bin öğrenci, 34 bin öğretmenimiz, 80 farklı vilayetten, 76 farklı milletten öğrencimiz var. Hedefimiz bu nüfusu en iyi şekilde eğitip ülkemizin gelecek yarınlarını güvenceye alabilmektir. Şahin Harun Kırbıyık hayırseverimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Milletvekili Mustafa Köse, Şahin Kırbyık'ın Antalya'nın birçok noktasına hayırlar yaptığını ve çok güzel bir eseri daha Aksu'ya kazandırdığını ifade etti. Köse, "Bizden sonra daha güzel bir nesil bizleri bekliyor. Sonradan gelenler öncekileri geçecektir. Bu yarışa gençlerimiz daha iyi hazırlanabilsin diye okullaşma oranını hızla arttırıyoruz. Okuma başlama yaşını oldukça düşürüyoruz" şeklinde konuştu.

"İnsanımızı mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize"

Şahin Harun Kırbıyık, kısa süre sonra engelli öğrenciler için yaptıkları okulun açılışının da yapılacağını belirterek, "Serik'te bir okulumuzun da yapımı tamamlandı. Elimizden geldiğince eğitim öğretimin temel taşlarını oluşturan okullarımızın yapımında devletimizin yanında olabiliyorsak ne mutlu bize. Elimden gelse tüm çocuklarımıza spor dersleri aldırabilmek, müzik eğitimi aldırabilmek istiyorum. Avrupa'da temelden eğitimler nasıl alınıyorsa bizim çocuklarımıza da aldırmak isterim. Bir eğitimci değilim ama ülkemizde yapılması gereken çok şey var" dedi.

Adına yapılan okulda eğitim gören minik öğrencileri de ziyaret eden Kırbıyık, "Yaptığın şeyden ziyade insanlara verdiğin şey önemlidir. İnsanımızı mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi. Daha sonra Vali Yazıcı, iş adamı Kırbıyık ve beraberindekiler sınıflardaki öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. 100 öğrenci kapasiteli 2 katlı anaokulunda oyun atölyesi, öğretmen odaları, yemekhane ve bahçede oyun parkı yer alıyor.

Hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık'ın ismini taşıdığı anaokulu açıldı
Hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık'ın ismini taşıdığı anaokulu açıldı
Hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık'ın ismini taşıdığı anaokulu açıldı
Hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık'ın ismini taşıdığı anaokulu açıldı

Antalya Valisi, İş Adamı, okullar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık'ın ismini taşıdığı anaokulu açıldı - Son Dakika


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