Hayırsever iş adamı vatandaşlara 5 bin adet maske dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Genel Hayırsever iş adamı vatandaşlara 5 bin adet maske dağıttı - Son Dakika

Hayırsever iş adamı vatandaşlara 5 bin adet maske dağıttı

6 saat önce

Hayırsever iş adamı vatandaşlara 5 bin adet maske dağıttı Kahramanmaraş'ta hayırsever bir iş adamı, sokaktaki insanlara koruyucu maske dağıttı Kahramanmaraş'ta hayırsever bir iş adamı, korona virüs nedeniyle sokaktaki vatandaşlara yaklaşık 5 bin adet maske dağıttı.

Hayırsever iş adamı vatandaşlara 5 bin adet maske dağıttı

Kahramanmaraş'ta hayırsever bir iş adamı, sokaktaki insanlara koruyucu maske dağıttı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hayırsever bir iş adamı, korona virüs nedeniyle sokaktaki vatandaşlara yaklaşık 5 bin adet maske dağıttı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle önlemler alınırken, Kahramanmaraş'ta bir vatandaş da elindeki maskeleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Kız İmam Hatip Lisesi'nde kantin işletmeciliği yapan Abdülkadir Zeki Gülmez, kent merkezindeki vatandaşlara maskeleri tek tek dağıttı. Fırsatçılar nedeniyle maske fiyatlarının yükselmesine üzüldüğünü söyleyen Gülmez, "Devletimiz tedbirlerini alıyor ve bizlerde üzerimize düşen tedbirleri almak zorundayız. İnsanların bu kadar telaşlı korkulu olmasına gerek yok ve devletimizin çağrılarına uyup mecbur değilsek dışarı çıkmayalım. Yani 14 gün gibi evlerimizde kalıp çocuklarımızla vakit geçireceğiz. Benim bu maskeyi dağıtmaktaki en büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir. Ben bu işin ticaretini de yapıyordum ve bundan bir ay önce bu maskelerin kutusunu 5 liraya alıp 6 liraya satıyordum. Ama şuanda geldiğimiz konum itibariyle maalesef bir paket yani içinde 50 adet maske olan kutuyu 100 ya da 150 liraya satıyorlar. Bu bizim ümmet hareketimize yakışan olaylar değildir. Bugün, yaklaşık 80 paket maske dağıttık ve içinde 50 adet var ve 5 bin adet dağıtmış olduk.

Hayırsever iş adamı vatandaşlara 5 bin adet maske dağıttı

Kahramanmaraş, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:23 Kaynak: İHA

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