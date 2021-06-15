Üye Girişi
Hayırsever iş adamından 1071 Malazgirt Spor'a destek - Son Dakika

Hayırsever iş adamından 1071 Malazgirt Spor'a destek

15.06.2021 11:15
Hayırsever iş adamından 1071 Malazgirt Spor'a destek, System.String[]

İstanbul'da ikamet eden Muşlu hayırsever iş adamı, Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Spor'a forma desteğinde bulundu.

İstanbul'da ikamet eden Muşlu hayırsever iş adamı, Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Spor'a forma desteğinde bulundu.

İstanbul'da ikamet eden Vartolu iş adamı Hüseyin Öndeş, 1071 Malazgirt Spor Kulübü sporcularına forma desteğinde bulundu. Muşlu ve Malazgirtli iş adamlarının amatör spor kulüplerine destek vermesi gerektiğini ifade eden iş adamı Öndeş, "Ben kendim Muş Varto'da doğdum. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum. Fakat hem ilimizde hem de ilçelerimizde faaliyet gösteren, geleceğimiz olan gençlere sahip çıkan spor kulüplerimizi desteklememiz lazım. Bende tarihi ilçemin tek amatör spor kulübü olan 1071 Malazgirt Spor'a yardım etmeyi, sponsor olmayı kendime borç bildim. Spor, siyaset ötesi bir şey. Amatör kulüpler de siyasete alet edilmeden, marka amaçlı kullanılmadan büyümelidir. Bize böyle bir talep geldiğinde, biz de hiç düşünmeden tamam dedik. Tarihi ilçemizde yaşayan gençler, bizim geleceğimiz. Bu gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için elimden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırım. İlk etapta tarihi öneme sahip olan ilçe takımıma 2 adet olmak üzere yaklaşık 70 adet forma yaptırdım. Daha sonra Allah'ın izniyle 1071 Malazgirt Sporumuza destek olmaya devam edeceğim. Yeter ki onlar bu formalarla başarılı olsunlar" dedi.

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli ise hayırsever iş adamına teşekkür ederek, "Hayırsever iş adamımız Hüseyin Öndeş, kulübümüzün sporcularının yüzünü güldürdü. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle hayırsever iş adamlarımız oldukça, takımımızın sırtı yere gelmeyecektir" diye konuştular.

İYİ Parti Malazgirt İlçe Başkanlığında yapılan sponsorluk anlaşmasına İYİ Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Muşlu iş adamı Hüseyin Öndeş, 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli, İYİ Parti Muş İl Başkanı İlhan Şerafettin, İYİ Parti Malazgirt İlçe Başkanı Hikmet Taşdemirel ve partiler katıldı. - MUŞ

Hayırsever iş adamından 1071 Malazgirt Spor'a destek
Hayırsever iş adamından 1071 Malazgirt Spor'a destek

Malazgirt, Hisarcık, İş Adamı, Muş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hayırsever iş adamından 1071 Malazgirt Spor'a destek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum 11:21 EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı 10:58 Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor 10:46 Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti 10:44 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti 10:18 Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı 09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı
NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz 09:26 NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu 09:23 Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu

Son Dakika Haberleri
11:22 Altın güne yükselişle başladı! 513 liradan satılıyor
11:21 EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum
11:09 Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor
10:58 Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı
10:55 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak
10:46 Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor
10:43 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti
10:25 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu
10:09 Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10:08 Bitcoin 40 bin dolar sınırını geçti, yatırımcıların ekranı yeşile döndü
Altın güne yükselişle başladı! 513 liradan satılıyor Altın güne yükselişle başladı! 513 liradan satılıyor         
11:22
Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor         
11:10
Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak         
10:56
Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi         
10:45
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi         
10:10
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı         
09:24
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor         
00:58
Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti         
00:44
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu         
22:55
Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar         
20:02
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 11:26:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayırsever iş adamından 1071 Malazgirt Spor'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement