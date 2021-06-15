Hayırsever iş adamından 1071 Malazgirt Spor'a destek

İstanbul'da ikamet eden Muşlu hayırsever iş adamı, Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Spor'a forma desteğinde bulundu.

İstanbul'da ikamet eden Vartolu iş adamı Hüseyin Öndeş, 1071 Malazgirt Spor Kulübü sporcularına forma desteğinde bulundu. Muşlu ve Malazgirtli iş adamlarının amatör spor kulüplerine destek vermesi gerektiğini ifade eden iş adamı Öndeş, "Ben kendim Muş Varto'da doğdum. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum. Fakat hem ilimizde hem de ilçelerimizde faaliyet gösteren, geleceğimiz olan gençlere sahip çıkan spor kulüplerimizi desteklememiz lazım. Bende tarihi ilçemin tek amatör spor kulübü olan 1071 Malazgirt Spor'a yardım etmeyi, sponsor olmayı kendime borç bildim. Spor, siyaset ötesi bir şey. Amatör kulüpler de siyasete alet edilmeden, marka amaçlı kullanılmadan büyümelidir. Bize böyle bir talep geldiğinde, biz de hiç düşünmeden tamam dedik. Tarihi ilçemizde yaşayan gençler, bizim geleceğimiz. Bu gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için elimden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırım. İlk etapta tarihi öneme sahip olan ilçe takımıma 2 adet olmak üzere yaklaşık 70 adet forma yaptırdım. Daha sonra Allah'ın izniyle 1071 Malazgirt Sporumuza destek olmaya devam edeceğim. Yeter ki onlar bu formalarla başarılı olsunlar" dedi.

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli ise hayırsever iş adamına teşekkür ederek, "Hayırsever iş adamımız Hüseyin Öndeş, kulübümüzün sporcularının yüzünü güldürdü. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle hayırsever iş adamlarımız oldukça, takımımızın sırtı yere gelmeyecektir" diye konuştular.

İYİ Parti Malazgirt İlçe Başkanlığında yapılan sponsorluk anlaşmasına İYİ Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Muşlu iş adamı Hüseyin Öndeş, 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli, İYİ Parti Muş İl Başkanı İlhan Şerafettin, İYİ Parti Malazgirt İlçe Başkanı Hikmet Taşdemirel ve partiler katıldı. - MUŞ