Hayırsever iş adamından 2 bin 600 öğrenciye mont ve ayakkabı - Son Dakika

Hayırsever iş adamı Lezgin Bahadır, öğrencilere dağıtılmak üzere 2 bin 600 adet kışlık mont ve ayakkabıyı Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasına (HATSO) gönderdi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Çukurca ilçesinde esnaf ve üyelerinin öğrencilere kışlık giyim yardımı talepleri üzerine hayırsever iş adamı Lezgin Bahadır'ın kışlık mont ve ayakkabı desteğinde bulunduğunu söyledi. Başkan Taş, "Hemşehrimiz iş adamı Lezgin Bahadır ile yaptığımız görüşme neticesinde, Çukurca ilçemizdeki ilk ve ortaokullardaki öğrencilere dağıtılmak üzere 2 bin 600 adet kışlık mont ve ayakkabı yardımı yapıldı. Her yıl eğitim öğretim yılında TOBB tarafından oda/borsalarımıza yapılan eğitim yardımının yanında, biz yine sosyal sorumluluk bilinciyle İzmir'de bulunan Lezgin Bahadır'dan kışlık mont ve ayakkabı talebinde bulunduk. Kıymetli hemşehrimiz Lezgin Bahadır talebimizi olumlu karşılayıp, 2 bin 600 öğrenciye dağıtılmak üzere giyim malzemelerini tarafımıza gönderdiler. Bu kış mevsiminde çocuklarımızın sevinmesine vesile olan kıymetli yardımlarından dolayı hemşehrimiz Lezgin Bahadır'a teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. İş hayatında daha büyük başarılara ulaşmasını temenni ediyoruz" dedi.

Başkan Servet Taş, Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen öğrencilere göre hazırlanan 2 bin 600 adet mont ve ayakkabıyı kanaat önderi Abdulaziz Alkan, HATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fazıl Özkan, HATSO Meslek Grubu Başkanı Naif Karaman ve Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ile birlikte dağıtımını yaptı. - HAKKARİ