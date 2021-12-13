Son dakika haber... Hayırsever iş adamından çocuklara ayakkabı yardımı - Son Dakika

Yalova'da lunapark işletmeciliği yapan Ali Altınbaş, 6 yıldır sürdürdüğü yardım kampanyasıyla ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Altınbaş, 6 yıl önce İsmet Paşa Mahallesi ve Elmalık köyü muhtarlarının ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmeleri isteği ile başladığı kampanyasını sürdürüyor.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalovalı iş adamlarından yardım kampanyasına destek olmalarını isteyen Altınbaş, daha çok yoksul aileye yardım etmek istediklerini belirtti.

Ali Altınbaş, şunları kaydetti:

"İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Bahri Üstün ve Elmalık Köyü Muhtarı Melih Boz'un talebi doğrultusunda 6 yıl önce böyle bir şeye başladık. Biz zaten çocukluğumuzda okula kara lastikle gidiyorduk. Çocukluğumuzda bize ayakkabı yardımında bulunmuşlardı, çok hoşumuza gitmişti o mutluluğu biliyoruz. İmkanlarımız dahilinde 6 yıldan bu yana her yıl ihtiyaç sahibi mahallelerimize özellikle gecekondu olan yerlerde elimizden geldiğince 200-300 çift ayakkabı yardımı yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl da 300 çift ayakkabı yardımı yapacağız."

İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Üstün ise ihtiyaç sahiplerine okul müdürleri aracılığıyla ulaştıklarını belirterek, "Biz muhtarlar olarak kendi bildiğimiz kişileri eklemek suretiyle tespit edip Ali Bey'e bildiriyoruz. Sağ olsun bizlere her yıl bu yardımları yapıyor. Yalova'mızda birçok iş adamı var. Ali Bey'in örnek olmasını ve herkesin bu yardımları yapmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Elmalık Köyü Muhtarı Boz da ihtiyaç sahibi çocukları görünce başka insanların da yardımcı olacaklarına inandığına vurgu yaparak, durum ve bütçelerine göre kampanyayı daha da ilerleteceklerini aktardı.