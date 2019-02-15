Hayırsever İş Adamından Eğitime Destek

Sakarya'da, hayırsever iş adamı Halit Evin tarafından, Erenler ilçesindeki imam hatip lisesi bahçesine yaptırılacak 8 derslikli ek bina inşaatının temeli atıldı.

Sakarya'da, hayırsever iş adamı Halit Evin tarafından, Erenler ilçesindeki imam hatip lisesi bahçesine yaptırılacak 8 derslikli ek bina inşaatının temeli atıldı.



Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Sakarya Valisi Ahmat Hamdi Nayir, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çekerek, bu coğrafyada ayakta kalmanın iyi eğitim almış sağlam bir nesle sahip olmaktan geçtiğini belirtti.



Kendilerinin sağlam yetişmiş bir neslin gayreti içerisinde olduğunu aktaran Nayir, "İnancımıza göre ölümle beraber her şey bitiyor. Ondan sonra devam eden ve arkamızdan gelecek olan sadaka-i cariyedir. Sadaka-i cariye dediğimizin içerisinde hayırlı bir evlat, ilim ve insanlara fayda sağlayacak eserler bırakmaktır. Burada gördüğümüz okul binalarını bıraktığımızda ölümden sonra arkamızdan sevabın gelmesi devam ediyor. 'Hepimizin hedefi bu olmalı' demeliyiz ki, Allah, bizden sonra da amel defterimize hayır yazdıracak işleri Halit Evin beye nasip ettiği gibi hepimize nasip etsin." diye konuştu.



Erenler Kaymakamı Salih Karabulut da cehaletin, geçmişte ve gelecekte insanların en büyük düşmanı olduğunu ancak eğitim öğretim yapılan yerlerde bu cehalet zincirlerinin kırılacağının altını çizdi.



AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce kalıcı bir eser bırakmanın önemini vurguladı.





Yüce, kendisinin de Sakarya İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu hatırlatarak, daha önce bir erkek ve kız anadolu imam hatip lisesi inşa ettiren Halit Evin'e teşekkür etti.



Öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı eşliğinde atılan temel töreninin ardından protokol üyeleri öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hırsızlık Yaparken Tanınmamak İçin Başörtüsü Takan Genç Kızlar, Yakayı Ele Verdi

Prof. Dr. Ersoy: Marmara'da 10 Yıl İçinde 7'den Büyük Deprem Olabilir

Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz

Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak