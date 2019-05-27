Son Dakika Haberleri: Hayırsever iş adamından eğitime destek

Hayırsever iş adamından eğitime destek

2 saat önce

Eğitim gönüllüsü hayırsever Kemal Kara, 32 derslikli ortaokul protokolünü, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün makamında imzaladı.

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Eğitim gönüllüsü hayırsever Kemal Kara, 32 derslikli ortaokul protokolünü, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün makamında imzaladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever iş adamı Kemal Kara, 32 derslik bir ortaokul yaptırmak için Vali Gül'ü makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Gül, kent genelinde tekli eğitime geçilmesi hedefi doğrultusunda ihtiyaç duyulan 100 okulun yapılabilmesi için hayırseverlere çağrıda bulundu.
Eğitime yapılan yatırımın toplumsal gelişmeye yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirten Gül, "Eğitim öğretim meselesi özünde bir insan meselesidir. Hayırseverlerimiz, yaptırdıkları ve yapacakları okullar ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimli, nitelikli birer birey olarak yetişmelerine vesile olacaklardır."
Konuşmanın ardından Gül, hayırsever Kara ile İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete arasında 32 derslik ortaokul protokolü imzalandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:45 Kaynak: AA
Gaziantep, Kemal Kara, Güncel
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