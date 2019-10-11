Hayırsever iş adamından eğitime katkı

Hayırsever iş adamı Nusret Kural, Samsun'un Bafra ilçesinde okul yaptırdı.

Alpaslan Mahallesi'nde inşa ettirilen 8 derslik, çok amaçlı konferans salonu, 2 laboratuvar ile 250 öğrencinin yararlanacağı Gül-Nusret Kural Ortaokulunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 27 okulu eğitim öğretim hayatına sunduklarını, diğer inşaatların da devam ettiğini söyledi.

Eğitimin ciddi bir iş olduğunu belirten Kaymak, "Eğer eğitimde istenilen seviyeye gelemezsek bugün yaşadığımız sorunların daha fazlasını yaşarız. Türkiye çok zor bir coğrafya, burada bizi rahat bırakmayacaklar bunlara karşı daha çok üreteceğiz, çocuklarımızı çok daha iyi yetiştireceğiz." dedi.

Çocukları iyi yetiştirmek gerektiğini vurgulayan Kaymak, hayırsever iş adamı Kural ile okulun yapımında bulunanlara teşekkür etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, gerçekleştirilen hizmetlerin ilçeye örnek olacağını ifade ederek, "Bafra'da bunların güzel örnekleri de var bundan sonra da devam edecektir." diye konuştu.

İş adamı Kural da "Okul geleceğimizin çocuklarına Kural ailesi olarak bir hediyemizdir. Umarım bu okuldan iyi tahsil yapmış, vatana millete hayırlı evlatlar yetişir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan okul gezildi.

Açılışa Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Bafra Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Yaşar Bal da katıldı.