Hayırsever iş adamından ihtiyaç sahibi aileye daire sürprizi - Son Dakika

Hayırsever iş adamından ihtiyaç sahibi aileye daire sürprizi

Samsun'un Bafra ilçesinde hayırsever kardeşler, 4 çocuklu ihtiyaç sahibi bir aileye 200 bin liralık daire hediye etti.

Hayırsever iş adamından ihtiyaç sahibi aileye daire sürprizi, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde hayırsever kardeşler, 4 çocuklu ihtiyaç sahibi bir aileye 200 bin liralık daire hediye etti. Büyük sürpriz yapılan inşaat işçisi baba bilmeden kendi evinin eşyalarını taşıdı.

Hayırsever iş adamı Mahmut Özkök, Hacınabi Mahallesi'nde bulunan dairesini ihtiyaç sahibi bir aileye vermek istediğini söylemesi üzere kardeşi Veysel Özkök dairenin tadilatını yaptırarak eşyalarını aldı. Daha sonra yaptıkları araştırmada 4 çocuklu Yavuz ailesini buldu. Evin eşyalarını taşımak için de Hüseyin Yavuz'u çağırarak, "Bir yere eşya taşınacak. Taşır mısın?" demesi üzere "Taşırım abi" diyerek bilmeden kendi evinin eşyalarını taşıdı.

"Kamera şakası mı?"

Hacınabi Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 5'inci katında Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve hayırsever Özkök kardeşler sürpriz bir davetle Yavuz ailesini sevindirdi. Eve gelen Mehpare Yavuz'a Kaymakam Ertürkmen, "Mahmut Bey bu evin tapusunu size verecek" dedi. Şoke olan Mehpare Yavuz, sevinçten ne yapacağını şaşırdı. "Bu bir kamera şakası mı?" diyen Mehpare Yavuz, "Rüyamda görsem inanmazdım. Bu gerçek mi yoksa kamera şakası mı? Rüyada gibiyim" diyerek teşekkür etti.

İş adamı Mahmut Özkök, "Mutluyuz, duygu yüklüyüz. Bunu yaklaşık 3 ay önce pandemi sürecinde evde otururken Veysel kardeşimle bir aileyi sevindirelim diye bir karar aldık. Kardeşim de 'benim de böyle bir düşüncem vardı' diye ifade etti. Kardeşim daireyi restore ettirip tüm eşyalarını tedarik etti. Evi kullanılır hale getirdi. Sayın Kaymakamımızın huzurunda aileyi sevindirdik. İyi bir iş yaptığımıza inanıyorum. İhtiyaç sahibi ailelere diğer arkadaşların da el uzatmasını bekliyoruz" dedi.

Kardeşi Veysel Özkök, "İnsanın kendisini sevindirmekten ziyade karşı tarafı sevindirmesi daha kolay ve insana manevi huzur veriyor. Ailemizin güle güle kullanmasını diliyoruz. İmkanı olan arkadaşları da teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mehpare Yavuz da, "Hala şoktayım, atlatamadım. Hala kamera şakası zannediyorum. Böyle bir umudum yoktu. Allah razı olsun. Söyleyecek hiçbir kelime bulamıyorum. Onlara Allah hiçbir acı göstermesin. Durumumuz çok kötüydü gerçekten, şu an şoktayım" dedi.

Veysel Özkök ile dairenin odalarını gezen Mehpare Yavuz gözyaşlarını tutmadı.

Eşi haberi olmadan daireye kendi eşyalarını çıkarmış

Veysel Özkök, inşaat işçisi olan Hüseyin Yavuz'u telefonla arayarak eve çağırdı. Eve gelen Hüseyin Yavuz, eşi ve çocukları evde görünce şaşırdı. Şaşkın şaşkın koltuğa oturan Hüseyin Yavuz'a Kaymakam Ertürkmen, "Kabul edersen Mahmut Bey 'burayı tapusuyla Hüseyin Bey'e vereyim'" demesi üzere gözyaşlarını tutamadı. Hüseyin Yavuz, "Ne söyleyeyim. Geçen buraya eşya taşıdım. Demedim desem de yalan. Kurban olduğum Allah'ım böyle bir yer bana da nasip et. Ağabeyim de sordu 'nasıl beğendin mi' diye 'beğendim' dedim. Böyle bir şeyi, hayal bile edemiyordum. Zaten imkanımız yok. Kurban olduğum Allah'ım sizlerin sayesinde nasip oldu" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Hüseyin Yavuz, Samsun, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 20:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hayırsever iş adamından ihtiyaç sahibi aileye daire sürprizi - Son Dakika

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