Son Dakika Haberleri: Hayırsever iş adamından öğrencilere yardım
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Hayırsever iş adamından öğrencilere yardım

6 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşayan bir iş adamı, ilçede eğitim gören 100 öğrenciye ayakkabı ve giyim yardımında bulundu.

Hayırsever iş adamından öğrencilere yardım, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşayan bir iş adamı, ilçede eğitim gören 100 öğrenciye ayakkabı ve giyim yardımında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuru yaparak yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin belirlenmesini istedi.

Yapılan çalışma sonrasında ilçedeki farklı okullarda eğitim gören 100 öğrenci, ayakkabı ve giyim eşyasına kavuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, yaptığı açıklamada, iş adamı Mehmet Bayrakçı tarafından okullarda eğitim gören 100 öğrenciye ayakkabı ve giyim yardımı yapıldığını ifade etti.

Hediye paketlerini öğrencilere teslim ettiklerini aktaran Altınışık, "Kendilerine yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz, ilçemizde ihtiyacı olan öğrenciler için bu tür yardımlar inşallah devam eder." diye konuştu.

Gölpazarı, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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