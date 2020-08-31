Hayırsever iş adamından uzaktan eğitime destek - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hayırsever iş adamı, ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar hediye etti.

İş adamı Mustafa Günay, 6 öğrenciye tablet bilgisayar aldı.

Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle yaşanan zorlu süreçte, çocukların eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmak istediğini belirtti.

Vatana, millete faydalı öğrenciler yetişmesini sağlamak için, ihtiyacı olan öğrencilere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Günay, "Tüm iş insanlarının ve maddi durumu iyi olan halkımızın bu zorlu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine erişimde sorun yaşayan öğrencilerimize yardımcı olmaya çağırıyorum." dedi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Okul Müdürü Hasan Kuzu'da okulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere verdiği destekten dolayı öğrenciler adına Günay'a teşekkür etti.