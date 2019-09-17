Hayırsever iş adamının yaptırdığı okul törenle açıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde hayırsever bir iş adamını tarafından yaptırılan ilkokul düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Palu'da hayırsever iş adamı Mehmet Vehbi Bilgin, ilçeye 18 derslikten oluşan ilkokul yaptırdı. Yaklaşık 2,5 milyon liraya mal olan okul, bugün düzenlenen törenle açıldı. Törene Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ilçe Kaymakamı Mustafa Demir, İlçe Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, İş adamı Mehmet Vehbi Bilgin, kurum müdürleri ve daha önce valilik yapmış isimlerinde yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.



Elazığ'da tam gün eğitime geçilmesi anlamında pek çok çalışma yapıldığını belirten Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, " Bu kapsamda pek çok okulumuz faaliyete geçirildi. Bu kapsamda yine hayırseverler tarafından yapılan okullar oldu. Palu'da Mehmet Bilgin'in destekleri ile böyle güzel bir okulun yapılmış olması ilçemiz adına mutluluk verici. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Bir insanın doğduğu topraklara hizmet etmesi kadar güzel bir şey yok. Mehmet Bilgin'de doğduğu toprakların çocuklarının güzel ortamlarda eğitim görmeleri ve onun gibi iş adamlar yetişsin diye böyle güzel bir okulun yapılmasına vesile olmuş" dedi.



Hizmetlerinden dolayı iş adamına teşekkür eden AK Parti Elazığ Zülfü Demirbağ ise, "Gerçekten Palu'nun yetiştirdiği çok saygı değer iş adamı. Belediye buraya güzel bir hizmet yaptı. Kısa süre içerisinde çok güzel hizmetlere imza attılar. Merkezi hükümeti ile yerel yönetim ve iş adamlarımızla el ele vererek Palu'ya çok daha güzel hizmetler yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



Okulun hayırlı olmasını dileyen İş adamı Mehmet Vehbi Bilgin'de "Okulumuz 18 derslikten oluşuyor ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü ilkokul projesine göre yapılmıştır. Okulumuzda eğitimin ilk basamağı olan ana okulu ve 4 yıllık ilkokul eğitimi yapılacaktır. Ben bu 5 yıllık eğitim döneminde çocuklarımızın kişiliklerinin oluşması ve bilgi dağarcıklarının dolması ile sonraki eğitim döneminde çok faydasını göreceklerini düşünüyorum. Bu dönemde öğretmenlerimizin çocuklarımıza çalışma alışkanlıkları edindirerek dersleri sevdireceklerini umuyorum"ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından, kurdele kesimiyle okulun resmi açılışı yapıldı.Açılış sonrası protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da öğrencilerle aynı sırayı paylaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi. - ELAZIĞ