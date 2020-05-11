Hayırsever iş adamlarından ihtiyaç sahibi hemşehrilerine yardım eli - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan hayırsever iş adamları, Sakarya'nın Karasu ilçesinde ihtiyaç sahibi hemşehrilerine her yıl 500 bin lira yardım ulaştırıyor.

Her yıl ramazan ayında Türk Kızılay Karasu Şubesi aracılığıyla gıda paketi ve nakit para yardımı yapan hayırsever iş adamları, bu yıl da ihtiyaç sahibi aileler ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işleri bozulan küçük esnafın yüzünü güldürdü.

Türk Kızılay Karasu Şube Başkanı Adem Ekşi, yaptığı açıklamada, Karasulu iş adamlarından her yıl gelen 500 bin liralık kumanya bağışını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle küçük esnafın da mağduriyet yaşadığını dile getiren Ekşi, "Bize liste getiriyorlar, biz de ona göre yardımları ulaştırıyoruz. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Müftülük ve Kızılay Temsilciliğince ortaklaşa bu yardımları yapıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan Karasulu iş adamlarımıza, fakir fukarayı düşündükleri için Türk Kızılay olarak çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.