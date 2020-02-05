Hayırsever iş insandan öğrencilere mont ve bot yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayırsever iş insandan öğrencilere mont ve bot yardımı - Son Dakika

Hayırsever iş insandan öğrencilere mont ve bot yardımı

6 saat önce

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hayırsever iş insanı Metin Koç tarafından öğrencilere mont ve bot yardımı yapıldı.

Hayırsever iş insandan öğrencilere mont ve bot yardımı, System.String[]

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hayırsever iş insanı Metin Koç tarafından öğrencilere mont ve bot yardımı yapıldı.

Yağlıdere Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere hayırsever iş adamı tarafından 300 mont ve bot dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti.


Koç'a teşekkür eden Öztürk, "Çocuklarımızın aydınlık geleceği için eğitime yapılan her hizmet ve katkı geleceğe yapılan yatırımdır. İlçemizin insanına, eğitime, bilime ve kültüre hizmet ve katkılarından dolayı ilçemizin yetiştirdiği değerlerden olan iş adamı Sayın Metin Koç'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yağlıdere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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