Hayırsever iş insanı Babaoğlu toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayırsever iş insanı Babaoğlu toprağa verildi - Son Dakika

Hayırsever iş insanı Babaoğlu toprağa verildi

6 saat önce

Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hayırsever iş insanı Yılmaz Babaoğlu toprağa verildi.

Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hayırsever iş insanı Yılmaz Babaoğlu toprağa verildi.

Babaoğlu'nun cenazesi Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Babaoğlu'nun cenazesi Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Babaoğlu'nun cenaze namazına Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, daire müdürleri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, siyasi parti il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayırsever iş insanı Babaoğlu toprağa verildi

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:39 Kaynak: AA
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