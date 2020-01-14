Hayırsever iş insanı Babaoğlu toprağa verildi - Son Dakika

Babaoğlu'nun cenaze namazına Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı , Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, daire müdürleri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, siyasi parti il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Babaoğlu'nun cenazesi Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Konya 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hayırsever iş insanı Yılmaz Babaoğlu toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti

6 yaşındaki kızının kreşte yediği yemekten sonra yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen baba, şikayetçi oldu

Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor