Hayırsever iş insanı Çalı'dan eğitime destek

İngiltere'de bir firmanın genel müdürlüğünü yürüten Ayşe Çalı, Seferihisar'da aldığı arsayı Milli Eğitim'e bağışladı.

Daha önce Semiha-İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasını yaptıran Çalı, bu kez okul bitişiğindeki 530 metrekarelik arsayı alarak bağış yaptı.

Okul Müdürü Celal Tetik, Çalı'ya teşekkür ederek, " Ayşe Hanım'a ve değerli babası İrfan Bey'e okulumuz adına teşekkür ediyoruz." dedi.