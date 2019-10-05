Hayırsever iş insanı Çalı'dan eğitime destek
1 saat önce
İngiltere'de bir firmanın genel müdürlüğünü yürüten Ayşe Çalı, Seferihisar'da aldığı arsayı Milli Eğitim'e bağışladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:26 Kaynak: AA
İngiltere'de bir firmanın genel müdürlüğünü yürüten Ayşe Çalı, Seferihisar'da aldığı arsayı Milli Eğitim'e bağışladı.
Daha önce Semiha-İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasını yaptıran Çalı, bu kez okul bitişiğindeki 530 metrekarelik arsayı alarak bağış yaptı.
Okul Müdürü Celal Tetik, Çalı'ya teşekkür ederek, " Ayşe Hanım'a ve değerli babası İrfan Bey'e okulumuz adına teşekkür ediyoruz." dedi.
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