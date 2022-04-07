Hayırsever iş insanı ihtiyaç sahiplerinin 1 milyon liralık borcunu ödedi - Son Dakika
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Hayırsever iş insanı ihtiyaç sahiplerinin 1 milyon liralık borcunu ödedi

07.04.2022 12:07
Hayırsever iş insanı ihtiyaç sahiplerinin 1 milyon liralık borcunu ödedi

Aksaray'da isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever iş insanı, Sultanhanı ilçe merkezindeki mahalle bakkalları, kasap ve manavların veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların borçlarını sildirdi.

Aksaray'da isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever iş insanı, Sultanhanı ilçe merkezindeki mahalle bakkalları, kasap ve manavların veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların borçlarını sildirdi.

İstanbul'da yaşayan Nevşehirli iş insanı Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak'ı arayarak ilçe merkezindeki mahalle bakkallarının veresiye defterlerini satın almak istediğini, bu konuda borç defterlerinin belirlenmesini rica etti.

"Yaklaşık 1 milyon lira tutarındaki bütün veresiye defterlerini satın aldı"

Başkan Solak, AA muhabirine, isminin açıklanmasını istemeyen iş insanının her yıl ramazan ayında benzer uygulamayla vatandaşların borçlarını ödediğini, bu yıl kendisine ulaşarak Sultanhanı'ndakimahalle bakkallarının veresiye defterlerini satın aldığını söyledi.

Bu duruma çok sevindiklerini aktaran Solak, şöyle konuştu:

"İş insanının ricası üzerine titiz bir çalışma yürüttük. Zabıta ekiplerimizle mahalle bakkallarımızı, kasap ve manavları ziyaret ederek veresiye defterlerine yazılan borçları tespit ettik. Toplam borç miktarını bildirdiğimiz hayırsever, yaklaşık 1 milyon lira tutarındaki bütün veresiye defterlerini satın aldı. Bizim millet olarak özellikle mübarek ramazan ayında çok özel ve güzel dayanışma kültürümüz var. Bunun en bariz örneğini İstanbul'da yaşayan Nevşehirli hayırsever iş insanı ilçemizde gösterdi."

Esnaf da ihtiyaç sahipleri de sevindi

İş insanına ait şirkette yönetim kurulu başkan danışmanlığı görevini yürüten Nevşehirli Bürokratlar ve İş Adamları Derneği Başkanı Kazım Tekin, vatandaşların borçlarının yazıldığı veresiye defterlerini bugün itibarıyla sıfırladıklarını dile getirdi.

İş insanı tarafından kendilerinin görevlendirildiğini anlatan Tekin, "İlçemize geldik, İlçe Belediye Başkanımız iş birliğinde tek tek esnaflarımızı ziyaret ederek, bu mübarek ayda zor durumda olan vatandaşların ihtiyacını gidermek üzere bakkal, kasap ve manavlardaki vatandaşların borçlarının yazıldığı veresiye defterlerini aldık. Yaklaşık 1 milyon lirayı esnaflarımıza nakit olarak teslim ettik. Allah hayırseverimizin hayrını kabul etsin." diye konuştu.

Vatandaşların borçlarının ödenmesi üzerine iş yeri camlarına veresiye borçlarının ödendiğine dair yazı yazan esnaflar, bu duruma hem kendilerinin hem de vatandaşların çok sevindiğini belirtti.

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Sultanhanı, Hisarcık, Aksaray, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayırsever iş insanı ihtiyaç sahiplerinin 1 milyon liralık borcunu ödedi - Son Dakika


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