Hayırsever iş insanı İzzet Baysal, Bolu'da "Şükran Günleri" ile anılıyor - Son Dakika
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Hayırsever iş insanı İzzet Baysal, Bolu'da "Şükran Günleri" ile anılıyor

11.05.2022 14:32
Hayırsever iş insanı İzzet Baysal, Bolu'da "Şükran Günleri" ile anılıyor

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında 146 tesis kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal, 33'üncüsü düzenlenen "Şükran Günleri" ile anılıyor.

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında 146 tesis kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal, 33'üncüsü düzenlenen "Şükran Günleri" ile anılıyor.

İzzet Baysal Vakfı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (AİBÜ) kurucusu merhum İzzet Baysal için Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, AİBÜ ve Bolu Kent Konseyince düzenlenen Şükran Günleri, İzzet Baysal Caddesi'nde Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

İzzet Baysal Anıtı'na çelenk sunumunun ardından konuşan Vali Ahmet Ümit, ender vakıf insanlarından merhum İzzet Baysal'ı, hayırları ve eserleriyle bir kez daha hatırlamak ve yad etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Bolu'nun, İzzet Baysal ismiyle özdeşleştiğini aktaran Ümit, şöyle devam etti:

"Merhum İzzet Baysal eserleriyle Bolu halkının zihninde ve kalbinde yaşamaya devam etmektedir. Onu gönül tahtına oturtan Bolu halkı, eğitim ve sağlık başta olmak üzere ilimize kazandırdığı tesislerine bağışlarıyla katkıda bulunarak yatırımların gelişmesi için destek verip kadirşinaslıklarını sürdürmektedirler. Bugüne kadar da yaklaşık 300 vatandaşımız sağlık tesislerimizde kullanılmak üzere yaptıkları bağışlarla destekte bulunmuşlardır."

Etkinlikler kapsamında Bolu Gazel Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince halk oyunu sergilendi, Türk Hava Kurumu (THK) pilotları, paramotorlarına astıkları Türk bayrağı ve İzzet Baysal'ın resmiyle kent semalarında uçuş gerçekleştirdi.

Törene, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Belediye Başkanı Tanju Özcan, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İzzet Baysal Şükran Günleri, 14 Mayıs'ta AİBÜ Gastronomi ve Aşçılık Meslek Yüksekokulu kampüs devir teslim töreniyle sona erecek.

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Belediye Başkanlığı, İzzet Baysal, Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayırsever iş insanı İzzet Baysal, Bolu'da 'Şükran Günleri' ile anılıyor - Son Dakika


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