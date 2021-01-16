MERSİN -Hayırsever iş insanı kapı kapı gezerek ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ulaştırıyor - Son Dakika

MERSİN -Hayırsever iş insanı kapı kapı gezerek ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ulaştırıyor

16.01.2021 11:29

Mersin'de yaşayan hayırsever iş insanı Sait Dervişoğlu, bir öğrenciye tablet bilgisayar hediye etmenin verdiği mutlulukla genişlettiği kampanyasında, hayırseverlerin de desteğiyle 6 ayda 700 ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştı.

Mersin'de yaşayan hayırsever iş insanı Sait Dervişoğlu, bir öğrenciye tablet bilgisayar hediye etmenin verdiği mutlulukla genişlettiği kampanyasında, hayırseverlerin de desteğiyle 6 ayda 700 ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştı.

Kentte yaklaşık 6 ay önce ihtiyaç sahibi bir kız öğrenciye tablet bilgisayar hediye eden Dervişoğlu, çocuğun yaşadığı mutluluktan etkilenerek bir kampanya hazırlamaya karar verdi.

Kampanyaya ilk olarak çıkardığı şiir kitabının gelirini aktaran Dervişoğlu, daha sonra hayırsever iş insanlarını ziyaret ederek kendilerinden destek istedi.

Topladığı gelirle tablet alan Dervişoğlu, okul aile birlikleri aracılığıyla iletişime geçtiği ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaştı.

Kapı kapı gezerek, ihtiyaç sahibi öğrencilere 6 ayda 700 tablet hediye eden Dervişoğlu, hem öğrencileri mutlu etti hem de eğitime destek olmanın gururunu yaşadı.

"Amacımız, devletimize naçizane katkı sağlamak"

Sait Dervişoğlu, AA muhabirine, çocukların eğitimlerine destek vermeyi amaçladıklarını anlatarak, "Devletimiz yüz binlerce öğrencimize tablet desteğinde bulunuyor. Bizim buradaki amacımız devletimize naçizane katkı sağlamak. Bu dönemde birlik ve beraberlik önemli." dedi.

Güzel geri dönüşümler aldıklarını vurgulayan Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Kampanyamızda okul aile birliği temsilcileriyle iş birliği yaptık. Kendilerinden en çok ihtiyacı olan öğrencileri tespit etmelerini istedik. Son hız devam ediyoruz. Tabletlerimiz EBA uyumlu. Bu kampanyaya destek almak için herkesi dolaşıyoruz. Her verilen tablet mutluluk."

Dervişoğlu, mutluluğun paylaşarak çoğalacağını, bu kapsamda farklı illerden de destek aldıklarını aktararak, "Kampanyaya destek için yoğun bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Herkes gönlünden geçtiğince yardım ediyor. Duyarlılık gösterenlere çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aileler destekten memnun

Öğrenci velisi Yusuf Kuzu ise verilen desteği çok anlamlı olduğunu belirtti.

Zeynep Gürlevik ise tabletin çocuğunun eğitimine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Tablet hediye edilen İlknur Eser de "Ders çalışacağım. EBA'da ders dinleyeceğim. Çok güzel tablet ve mutlu oldum. Hediye edenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

MERSİN -Hayırsever iş insanı kapı kapı gezerek ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ulaştırıyor
MERSİN -Hayırsever iş insanı kapı kapı gezerek ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ulaştırıyor
MERSİN -Hayırsever iş insanı kapı kapı gezerek ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ulaştırıyor
MERSİN -Hayırsever iş insanı kapı kapı gezerek ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ulaştırıyor

Mersin, Tablet, Şiir, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MERSİN -Hayırsever iş insanı kapı kapı gezerek ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ulaştırıyor - Son Dakika


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