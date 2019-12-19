Hayırsever iş insanı Şerafettin Erbayram vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayırsever iş insanı Şerafettin Erbayram vefat etti - Son Dakika

Hayırsever iş insanı Şerafettin Erbayram vefat etti

6 saat önce

Bolu'nun tanınmış iş insanı ve hayırseveri Bolu Bağışçılar Vakfı kurucusu, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Şerafettin Erbayram (82) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hayırsever iş insanı Şerafettin Erbayram vefat etti, System.String[]

Bolu'nun tanınmış iş insanı ve hayırseveri Bolu Bağışçılar Vakfı kurucusu, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Şerafettin Erbayram (82) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, hayata geçirdiği tarımsal üretim, eğitim ve sosyal konularda gerçekleştirdiği projelerle Bolu'nun önde gelen iş adamları arasında yer alan Şerafettin Erbayram sabah saatlerinde vefat etti.

Erbayram'ın cenazesinin yarın Kalıcı Konutlar Caminde cuma ve öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Cığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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