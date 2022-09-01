Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hayırsever desteği

Hayırsever iş insanı Veli Demir, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine ambulans bağışında bulundu.

Üniversite hastanesine ambulans bağışı için düzenlenen protokol ve teslim törenine, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, iş insanları Veli Demir ile kuzeni Ali Demir katıldı.

Rektör Özkan, devletin büyük desteği olduğunu ancak hayırseverlerin bağışları olmadan kaliteli işler yapmanın çok mümkün olmadığını belirterek, hayırseverlerin bilime, sağlığa ve hizmete önemli katkılar koyduğunu söyledi.

İş insanı Veli Demir'in katkılarıyla hastanenin bir ambulansının daha olduğuna dikkati çeken Özkan, bu tür bağışların bir anlamda üniversitenin şehirle bütünleşmesine de güzel bir örnek olduğunu vurguladı.

"10 Eylül'e kadar burs başvurularımız devam ediyor"

Hastaneye bağışta bulunan Veli Demir, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firma olduklarını bu sebeple sektörlerine yakın olan ambulans bağışında bulunduklarını vurguladı.

Firma olarak öğrencilere burs da verdiklerini aktaran Demir, "İşletme olarak 100 öğrencimize burs veriyoruz. 10'u Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 7'si tıp fakültesinde okuyor. 10 Eylül'e kadar burs başvurularımız devam ediyor. Titizlikle inceleyip en ihtiyacı olan öğrenciye dokunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Ali Demir ise Akdeniz Üniversitesi için ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

Protokolün ardından ambulans aracının devir teslimi gerçekleştirildi.