Hayırsever iş insanı, yaptırdığı okuldaki törenle son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

İSTANBUL'daki evinde sabaha karşı yaşamını yitiren hayırsever iş insanı Necat Kabaklarlı (74), Muğla'nın Datça ilçesinde yaptırdığı ve bu yıl açılması planlanan okulda düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı.

Hayırsever iş insanı Necat Kabaklarlı için İskele Mahallesi'nde bir süre önce yaptırdığı ve inşaatı tamamlanarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılması planlanan okulda tören düzenlendi. Törene Kabaklarlı'nın ailesi, yakınları ve protokol üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Necat Kabaklarlı'nın eşi Filiz Kabaklarlı (67) ve çocukları Tuğrul Kabaklarlı (47), Timur Kabaklarlı (45) ve Billur Mermerci Kabaklarlı (35) taziyeleri kabul etti. Torunları, dedelerinin tabutunu çiçeklerle donattı.