Hayırsever iş insanından 500 kolilik gıda erzak yardımı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, hayırsever bir iş insanı, koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 500 adet gıda erzak kolisini ilçe kaymakamlığına teslim etti.

Ayvacık'ın hayırsever iş insanı Mehmet Emin Erkan, koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlattığı 500 adet gıda erzak kolisini, Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerine teslim etti.Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ise yapılan yardım için teşekkür ederek, "Mehmet Emin Erkan Bey'e yaptığı yardımlar için teşekkür ederiz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerimiz bu kolileri ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaştıracak" dedi.