Son Dakika Haberleri: Hayırsever iş insanından ayakkabı desteği
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Hayırsever iş insanından ayakkabı desteği

1 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde hayırsever iş insanı, ihtiyaç sahiplerine ayakkabı yardımında bulundu.

Hayırsever iş insanından ayakkabı desteği, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde hayırsever iş insanı, ihtiyaç sahiplerine ayakkabı yardımında bulundu.
İş insanı Ali Akkaş, yurt dışında bir yardım kuruluşundan tedarik ettiği 450 çift ayakkabıyı, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için Zara Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim etti.
Düzenlenen programda konuşan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Akkaş'a teşekkür ederek, "Sosyal İşler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın rahatlıkla gelip ihtiyaçlarını kendileri seçerek aldıkları bir yapıya sahiptir. Bu yapının destekçileri de iş adamlarımızdır. Avrupa'dan Amerika'ya birçok ülkede restoran zinciri bulunan Ali Akkaş Bey'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İş adamlarımız ata topraklarına bağlılıklarını yaptıkları destekler ve ziyaretlerle her zaman göstermektedir." diye konuştu.
Ali Akkaş, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:51 Kaynak: AA
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