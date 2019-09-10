Son Dakika Haberleri: Hayırsever iş insanından kıyafet yardımı
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Hayırsever iş insanından kıyafet yardımı

1 saat önce

İstanbul'da yaşayan Sivaslı iş insanı Erdoğan Bozatlı, Sivas Hayat Ağacı Derneğine çocuk kıyafeti bağışladı.

Hayırsever iş insanından kıyafet yardımı, System.String[]

İstanbul'da yaşayan Sivaslı iş insanı Erdoğan Bozatlı, Sivas Hayat Ağacı Derneğine çocuk kıyafeti bağışladı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hayat Ağacı Derneğini bir süre önce ziyaret eden Bozatlı, ihtiyaç duyulan 2 bin 555 çocuk kıyafetlerini kente gönderdi.

Erdoğan Bozatlı'nın bağışını Sivas'taki aile dostu Metin Torunoğlu, Hayat Ağacı Derneği'ne teslim etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, geçen hafta Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etmesinin ardından Gıda Bankasındaki ihtiyaca göre çocuk kıyafeti gönderen Erdoğan Bozatlı'nın, hem Sivas'ta hem de Suşehri'ndeki vakıf aracılığı ile yardım faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Hayat Ağacı Derneğinin, büyük bir hassasiyetle veren el ile alan eli buluşturduğunu belirten Duman, Bozatlı ve derneğe katkı sağlayan hayır sahiplerine teşekkür etti.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:09 Kaynak: AA
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