Hayırsever iş insanından öğrencilere destek - Son Dakika

Yağlıdere ilçesinde iş insanı Metin Koç, öğrencilere eğitim seti ve çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Koç, eğitimin önemine dikkat çekti.

Çocukların kendine güvenen, okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini sürekli yenileyen bireyler olarak hayata hazırlanmalarının geleceğe emin adımlarla yürümelerini sağlayacağını belirten Koç, "Bizler üzerimize düşeni her zaman yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Günümüzde en büyük güç eğitimli, nitelikli, çalışkan insandır. Bunun için emek ve başarıyı ilke edinerek eğitim seti, burslar ve farklı alanlarda çocuklarımızı eğitim hayatlarında desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk ise eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Koç'a teşekkür eden Öztürk, "Çocuklarımızın aydınlık geleceği için tüm ekibimizle çalışmalarımızı durmaksızın sürdüreceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Öztürk, iş insanı Koç'a eğitime katkılarından dolayı plaket takdim etti.



Öğrencilere eğitim setlerinin dağıtılmasının ardından sona eren programa, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Müftüsü Fatih Sarıgül, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.