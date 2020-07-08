Hayırsever iş insanından Ordu'ya 12 derslikli okul - Son Dakika

Hayırsever iş insanından Ordu'ya 12 derslikli okul

Ordu'nun Korgan ilçesine hayırsever iş insanı Mehmet Altunkılıç tarafından okul yapılacak.

Ordu'nun Korgan ilçesine hayırsever iş insanı Mehmet Altunkılıç tarafından okul yapılacak.

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12 derslikli okul binasının protokolü, Valilik makamında Vali Tuncay Sonel ve iş insanı Altunkılıç tarafından imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Tuncay Sonel, 24 Şubat 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde "Okullardan Yarınlara" sloganıyla eğitime destek kampanyası düzenlendiğini anımsatarak, "Bu kampanya kapsamında Ordulu hayırsever iş insanımız Mehmet Altunkılıç da memleketi Korgan ilçesinin Yenipınar Mahallesi'nde 12 derslikli ilkokul-ortaokul yapımı için hemen harekete geçti ve bugün okulumuzun protokol imza töreni için bir araya geldik. Kendisinden Allah razı olsun." dedi.

Sonel, Ordu'nun yurt dışında, başka şehirlerde yaşayan çok sayıda değerleri bulunduğuna dikkati çeken Sonel, şunları kaydetti:

"Değerli iş insanlarımız memleketlerine gelsin, böyle güzel hayır işleri yapsınlar. Valilik olarak her zaman yanlarında olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Hayırseverler başımızın tacıdır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, bu güzel okullarda yetişecek. Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilimizin değerleri ile hep birlikte güzel şehrimiz Ordu'muzu en yükseğe taşıyacağız."

Altunkılıç ise memleketi Korgan'da ihtiyaç duyulan derslik yapma konusunda teşebbüste bulunduğunu ifade ederek, "Bu okul benim için bir başlangıçtır. Devamı gelecektir. Sayın Valimiz Tuncay Sonel'e gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla da teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Yenipınar Mahallesi'nde yaptırılacak 12 derslikli okul binasının protokolü, Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Plasmar Plastik ve Kimya Sanayi ve Dış Ticaret AŞ adına Altunkılıç tarafından imzalandı.

Korgan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayırsever iş insanından Ordu'ya 12 derslikli okul - Son Dakika

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