Son Dakika Haberleri: Hayırsever iş insanından Seferihisar'a yüksekokul müjdesi
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Hayırsever iş insanından Seferihisar'a yüksekokul müjdesi

45 dakika önce

Seferihisarlı iş insanı Necat Hepkon, ilçeye bir spor kompleksinin bulunduğu Beden Eğitimi Yüksekokulu yapmak üzere çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Hayırsever iş insanından Seferihisar'a yüksekokul müjdesi, System.String[]

Seferihisarlı iş insanı Necat Hepkon, ilçeye bir spor kompleksinin bulunduğu Beden Eğitimi Yüksekokulu yapmak üzere çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Seferihisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan meclis toplantısına katılmak üzere İstanbul'a giden Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçeye bağışladığı yatırımlarla tanınan Necat Hepkon'u ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada 1961 yılından bu yana İstanbul'da yaşadığını ancak Seferihisar'ı hiç unutmadığını kaydeden Hepkon, ilçeye yaptırmayı planladığı son okul hakkında bilgi verdi.

Seferihisar'da Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Beden Eğitim Yüksekokulu açmak için çalışma yaptığını, 5 bölümlü okul için vatandaşların da yararlanabileceği olimpik yüzme havuzu, voleybol, tenis, basketbol salonları gibi alanların kurulacağını aktaran Hepkon, 10 milyon liraya mal olması planlanan yatırımın Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Nükhet Hotar'ın imzasının ardından başlayacağını aktardı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de yatırımın hızla hayata geçmesi için mevcut koşulların sağlanması, arazinin tespiti ve tahsisi konusunda çalışma başlatacaklarını aktardı.

Yetişkin, "Saygıdeğer büyüğümüze ne kadar teşekkür etsek az. Onun Seferihisar'a yaptıkları ve yapacakları için minnettarız." ifadelerini kullandı.

İsmail Yetişkin, Seferihisar, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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