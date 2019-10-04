Hayırsever işadamı Baltacı'nın yaptıracağı ilkokulun temeli atıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayırsever işadamı Ali Baltacı tarafından yaptırılacak olan ilkokulun temeli düzenlenen törenle atıldı.



Safranbolu Esentepe Mahallesinde 8 derslikli olarak yapılacak olan Ali Baba İlkokulu temel atma törenine Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Hayırsever İşadamı Ali Baltacı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.



Temel atma töreninde konuşan Vali Gürel, "Yaklaşık 1 ay önce Kanuni Ortaokulunun temelini attık. İnşallah o okulumuz da kısa sürede yapıyoruz. Bugün bir hayırseverimiz karşımızda oturuyor. Ali Bey beni ziyaretinde özellikle eğitime verdiği destekten bahsetti ve bana da hediye olarak kitap getirmişti. Bu tür eli öpülesi insanların sayısının artması gerekir. Karabük gibi sanayinin başkenti olan yerde bu sayıların onlarla ifade edilmesi gerekir. Şu anda okul ihtiyacımız çok fazla yok ancak yeni yapılan bölgelerimiz gelişen bölgelerimiz var oralarda ihtiyaçlarımız olabilir. Bu manada hayırseverlerimizin sürekli bir hayır yarışında olması gerekir. Eğitim herkesin görevi, sadece devlete bırakılmaması gereken çok önemli bir görev. Bu manada tüm hayırseverlerimizi Ali Baba gibi yatırım yapmaya davet ediyorum. İnşallah biraz sonra atacağımız temelden sonra 1-2 teklif gelir diye ümit ediyorum. İlimizde 38 bin civarında öğrencimiz var. 212 eğitim kurum kurumu ile eğitim öğretime devam etmekteyiz. Yaz tatilinde de öğrencilere daha güzel ortamlar hazırlamak için çalışmalar yapıldı. Çocuklarımız eğitim öğretime başladı. İnşallah iyi bir dönem geçirmiş olacağız. İlimiz şu anda Türkiye sıralamasında ilk 10'da bulunuyor, bu da güzel bir derece. İnşallah bu dereceyi akademik olarak arttırmak adına takip edeceğiz. İlimizi daha iyi yerlere taşımak adına gayretli bir şekilde çalışacağız. Çocuklarımızın sadece akademik değil sportif ve kültürel alanda da daha iyi yerlere taşımak için çalışacağız. Biz çocuklarımızı iyi bir birey olarak yetiştirmek istiyoruz. Vatanına, milletine bağlı, milli ve manevi duyguları gelişmiş bir çocuk olarak yetiştirirken aynı zamanda dünyayı da okuyabilen nesiller olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Bu eğitim yuvasının ülkemize, ilimize ve Safranbolu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ali Baba bugün 90.yaşını kutluyor. Sağlıklı bir ömür diliyoruz kendisine. İnşallah ömrü çarparak devam eder." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Gürel ve protokol üyeleri tarafından butona basılarak okulun ilk harcı döküldü. Vali Gürel ve protokol üyeleri temel atma töreninin ardından hayırsever işadamı Ali Baltacı tarafından daha önce yaptırılan Ali Baba Anaokulunu ziyaret ettiler. Ziyarette anasınıfı öğrencileri ile bir süre sohbet eden Vali Gürel miniklere çikolata ikram etti. - KARABÜK