Hayırsever işadamı Enez ilçesine acil sağlık hizmetleri istasyonu yaptıracak - Son Dakika

Enez ilçesine iş insanı Cavit Eser tarafından yaptırılacak acil sağlık hizmetleri istasyonunun protokolü törenle imzalandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Valilikte düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, acil sağlık hizmetlerinde en önemli konunun yardım talebi geldiği andan itibaren ambulansların hızlı ve seri şekilde yardım istenilen yere ulaşması olduğunu söyledi.

Bunu, kentler için olduğu kadar kırsal alanlar için de önemli olduğunu belirten Canalp, "Edirne'mizin her yerinde acil sağlık hizmetlerimizi olabildiği kadar hızlı ve seri şekilde vakalara ulaşabilecek kapasitede tutmaya özen gösteriyoruz. Bunun için de ambulanslarımızı yeniliyoruz. Yeni ambulanslarla kapasiteyi canlı ve diri tutuyoruz." dedi.

Canalp, ambulansların dışında en kritik hususun istasyonların iyi bir yayılım göstermesi olduğunu ifade etti.

Belirli yakınlıktaki istasyonların sayısının fazla olmamasının ambulansların çok daha fazla kilometre yaparak gecikme yaşamasına neden olacağını belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Enez'imizde de bu çok bariz bir ihtiyaçtı. Enez'in nüfusu özellikle yaz döneminde çok yüksek rakamlara ulaşıyor. Bu bölgede yeni istasyon kurulmuş olması vereceğimiz hizmetlerin hız ve kalitesini de artıracaktır. Bulmuş olduğumuz konum da eski devlet hastanemizin bahçesidir.

Bu konumdan biz hem sahildeki vakalara hem de merkezdeki vakalara çok hızlı ve seri müdahale edebilecek imkanı ortaya koymuş olacağız. Hayırsever işadamımız Cavit Eser'e teşekkür ediyorum. Enez'de ticaretle uğraşmanın keyfini, abilerinin adlarını yaşatacakları acil çağrı istasyonuyla taçlandırmış oluyorlar." diye konuştu.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş da istasyonun ilçeye hayırlı olmasını dileyerek "Valimize, İl Sağlık Müdürümüze ve Cavit beyin şahsında Eser ailesine ilçem adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım da yazın çok nüfus yoğunluğunun olduğu Enez'de bir acil sağlık hizmetleri istasyonuna ihtiyaç duyduklarını söyleyerek bağışçı Cavit Eser'e teşekkür etti.

İş insanı Eser de ilçelerinde acil sağlık hizmetleri istasyonu eksikliğini gördüklerini, hayırsever arkadaşlarından feyz alarak abisi Arif Eser'in adını taşıyan bir istasyon yaptırmaya karar verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Canalp ve Eser, istasyonun protokolüne imza attı.