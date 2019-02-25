Hayırsever İşadamı Hastaneye Canlandırma Cihazı Bağışladı
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, hayırsever işadamı Haydar Ali Öztaş ilçe devlet hastanesi doğum ünitesine 1 adet radyan ısıtıcılı resüssitatör (canlandırma) cihazı bağışladı.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde, hayırsever işadamı Haydar Ali
Öztaş ilçe devlet hastanesi doğum ünitesine 1 adet radyan ısıtıcılı resüssitatör (canlandırma) cihazı bağışladı.
Sungurlu Devlet Hastanesi
Başhekimi Fatma Özak Batıbay, "Hastalarımıza ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hastanemize yapmış olduğu kıymetli katkılarından dolayı hayırsever işadamı Haydar Ali Öztaş' a teşekkür ederiz" dedi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:03 Kaynak: İHA
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