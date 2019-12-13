Hayırsever işadamından öğrencilere ayakkabı desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayırsever işadamından öğrencilere ayakkabı desteği - Son Dakika

Hayırsever işadamından öğrencilere ayakkabı desteği

6 saat önce

Silifkeli işadamı Murat Atlay tarafından Kargıcak ilk ve ortaokulu öğrencilerine 170 çift kışlık bot yardımı yapıldı.

Hayırsever işadamından öğrencilere ayakkabı desteği, System.String[]

Silifkeli işadamı Murat Atlay tarafından Kargıcak ilk ve ortaokulu öğrencilerine 170 çift kışlık bot yardımı yapıldı.


İstanbul'da olmasına rağmen memleketinde üşüyen minik ayakları düşündüğünü ve bu düşünce ile çocuklara yardımda bulunduğunu belirten Atlay, "İstanbul'da müteahhitlik yapıyorum. Şehir dışında olsam da memleketim Silifke'ye, insanlarına yardımcı olmak beni mutlu ediyor. Kış aylarının en soğuk aylarını geçirdiğimiz bugünlerde, özellikle de Silifke'de dağ köylerinde yaşayan, taşımalı olarak okullara gelen Yörük çocuklarının eğitimine katkı sunmak amacıyla kışlık bot yardımında bulundum. Memleketimiz için elimizden gelenin en iyisini imkanlarımız dahilinde yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki çocuklarımız okusun, onların okumasına engelleri elimizden geldiğince kaldırmaya çalışacağız" dedi.


İstanbul'da da 2 dernekte aktif çalıştığını belirten hayırsever iş adamı Atlay, "İstanbul'da 2 derneğimiz var. Bu dernekler vasıtasıyla da bu tarz yardımlar yapıyoruz. Mersin'deki 7 ilçenin İstanbul'da bir araya gelmesiyle oluşan Taşeliler Derneği ve İstanbul Silifkeliler derneklerinde başkan yardımcılığı yapıyorum. Bu derneklerde de elimden gelen destekleri yaparak hemşerilerime faydalı olmaya çalışıyorum. Dernek olarak 7 ilçe 7 okul projemiz vardı, bu yıl da 7 okul seçip o okulların ihtiyaçlarını belirleyip liste hazırlayıp yardımda bulunacağız. Kargıcak okuluna yaptığım yardım kişisel bir yardım. Rabbim herkesin yardımını kabul etsin. İleri ki günlerde de farklı okullara ihtiyaçlarına göre yardımcı olacağım" ifadelerini kullandı.


Öğrencilerin ayakkabılar sayesinde çok mutlu olduğunu belirten Kargıcak Ortaokulu Müdürü Erdal Çelikel ise "Çok isabetli bir karar verdiler. Kargıcak'ta yaşayan 8 mahallenin geldiği bir okuluz. Kış aylarının gelmesiyle, maddi imkanlara bakılmaksızın tüm öğrencilerimize yardımda bulundukları için çok memnun olduk. Çocuklarımız çok mutlu oldular, sevindiler. Bu çocukların mutlulukları sevinçleri bizim sevincimiz. Çocuklarımız inşallah sıcacık bir kış geçirir. Bu vesile ile değerli hayırsever iş adamımıza erdemli davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

İstanbul, Kargıcak, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı
Terk eden eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu İmamoğlu, "Otur işine bak" diyen Erdoğan'a yanıt verdi: En iyisini 16 milyon bilir Mersin'de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar

Son Dakika Haberleri
18:58 Aydın yörüklerden muhtarlara 'mini kitaplık' hediyesi - Son Dakika
18:58 Özbekistan'da genel seçimler için erken oy kullanma süreci başladı - Son Dakika
18:56 İtalya Başbakanı Conte: "İngiltere ile serbest ticaret anlaşması Aralık 2020'ye kadar tamamlanmalı" - Son Dakika
18:55 Adalet Komitesi, Trump'a yönelik iki azil maddesini de onayladı - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika
18:51 Yetim çocuklara kıyafet yardımı - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:00:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayırsever işadamından öğrencilere ayakkabı desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]