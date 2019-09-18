Hayırsever kadınlar mahallelilere aşure dağıttı

Tatvan ilçesinde Gülbeyaz Karakurt, komşularının da desteğiyle hazırladığı 4 tencere aşureyi mahallelilere dağıttı.

Kültür mahallesinde ikamet eden Karakurt, 3 gün süren hazırlığın ardından yaptığı 4 tencere aşureyi, mahalle sakinlerine ikram etti.

Karakurt, komşuluk ilişkilerini güçlü tutmak için böylesi bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Komşularımın desteğiyle aşureleri zevkle ve severek yaptım. Tatlı bir yorgunluk var. Komşularım çok iyi ve herkes katkıda bulundu. Allah hepsinden razı olsun. Komşulukların devam etmesini istiyorum. Herkes komşuluğu böyle devam ettirsin. Amacımız komşuluk bağlarını güçlendirmek." dedi.