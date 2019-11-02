Son Dakika Haberleri: Hayırsever kardeşler köy okuluna Z-Kütüphane yaptırdı
Son Dakika Güncel Hayırsever kardeşler köy okuluna Z-Kütüphane yaptırdı

Hayırsever kardeşler köy okuluna Z-Kütüphane yaptırdı

7 saat önce

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Taşkapı Yaylası'nda yaşayan Halit Yayar ve üç kardeşi kısa bir süre evvel ölen babaları Nail Yayar'ın ismini yaşatmak için köy okuluna kütüphane yaptırdı.

Hayırsever kardeşler köy okuluna Z-Kütüphane yaptırdı, System.String[]

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Taşkapı Yaylası'nda yaşayan Halit Yayar ve üç kardeşi kısa bir süre evvel ölen babaları Nail Yayar'ın ismini yaşatmak için köy okuluna kütüphane yaptırdı.

Yapılan bağışla köy okuluna Z-Kütüphane ve Robotik Kodlama sınıfı açıldı.

Eskil Kaymakamı Erkut Pamuk yapılan bağıştan dolayı hayırsever kardeşlere teşekkür ederek plaketle ödüllendirdi.

Eskil Taşkapı Yaylasındaki Z-Kütüphane ve Robotik Kodlama Sınıfı açılış programına Eskil Kaymakamı Erkut Pamuk, Eskil Belediye Başkan Vekili Hilmi Yol, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve vatandaşlar katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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