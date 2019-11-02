Hayırsever kardeşler köy okuluna Z-Kütüphane yaptırdı
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Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Taşkapı Yaylası'nda yaşayan Halit Yayar ve üç kardeşi kısa bir süre evvel ölen babaları Nail Yayar'ın ismini yaşatmak için köy okuluna kütüphane yaptırdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:18 Kaynak: AA
Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Taşkapı Yaylası'nda yaşayan Halit Yayar ve üç kardeşi kısa bir süre evvel ölen babaları Nail Yayar'ın ismini yaşatmak için köy okuluna kütüphane yaptırdı.
Yapılan bağışla köy okuluna Z-Kütüphane ve Robotik Kodlama sınıfı açıldı.
Eskil Kaymakamı Erkut Pamuk yapılan bağıştan dolayı hayırsever kardeşlere teşekkür ederek plaketle ödüllendirdi.
Eskil Taşkapı Yaylasındaki Z-Kütüphane ve Robotik Kodlama Sınıfı açılış programına Eskil Kaymakamı Erkut Pamuk, Eskil Belediye Başkan Vekili Hilmi Yol, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve vatandaşlar katıldı.
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