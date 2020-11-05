Hayırsever kardeşlerden anaokulu - Son Dakika

Hayırsever kardeşlerden anaokulu

05.11.2020 15:16
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Ordu Valisi Tuncay Sonel ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun teşviki ve girişimleriyle hayırseverlerin eğitime yaptıkları destekler devam ediyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun teşviki ve girişimleriyle hayırseverlerin eğitime yaptıkları destekler devam ediyor.

Ordu'da göreve başladığı günden itibaren ilimizde ihtiyaç duyulan okulların yapımı konusunda hayırseverlerin desteğini ve katkısını almaya çalışan Vali Tuncay Sonel, bu çabalarına bir yenisini daha ekledi.

Fatsalı olup, İstanbul'da tekstil firması ve İngiltere'de işyeri olan iş insanı Yılmaz Karamolla ile Fatsa ilçesinde ticaret yapan kardeşi Ömer Karamolla tarafından merhum anneleri Hacı Zekiye Karamolla adına Fatsa ilçesi Evkaf (Ayazlı) mahallesinde yaptırılacak 8 derslikli Anaokulu'nun yapım protokolü imza töreni, hayırsever iş insanları, babaları Necati Karamolla, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya'nın katılımıyla Valilik Makamında gerçekleştirildi.

8 derslikli Anaokulu'nun yapım protokolü imza töreninde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, "Bugün, Ordu'muz için önemli ve anlamlı bir gün. Aramızda Ordu'muzun yetiştirdiği değerlerden iş insanımız Necati babamız ve onun yetiştirdiği iki tane kıymetli evladı var. İş insanımız Yılmaz bey İngiltere'de, kardeşi Ömer bey de Fatsa'da ticaret yapıyor. Bu kıymetli iş insanlarımız, rahmetli anneleri Hacı Zekiye Karamolla adına Fatsa'mızda anaokulu yapacaklar. Yapılacak anaokulumuza rahmetli anneleri Hacı Zekiye Karamolla'nın adını vereceğiz. İnşallah buradan yetişecek olan evlatlarımızın duası, onlara hem bu dünyada, hem de ahirette hayırlar getirecek inşallah. Bu okulumuzun yapılmasında emeği geçen başta Necati babamız olmak üzere çok değerli evlatlarına, Ordu'daki çocuklarımız adına, gençlerimiz adına, 'Ordu Ailesi' adına şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Yapılacak okulun çocuklarımıza hayırlı olmasını dileyen baba Necati Karamolla da "Allah daha nice hayır yapmayı nasip etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Fatsa ilçemizin Evkaf (Ayazlı) mahallesinde yaptırılacak 8 derslikli Anaokulu'nun yapım protokolü, Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, hayırsever iş insanları Yılmaz ve Ömer Karamolla arasında imzalandı. - ORDU

Hayırsever kardeşlerden anaokulu

Mehmet Fatih, Fatsa, Atama, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayırsever kardeşlerden anaokulu - Son Dakika


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