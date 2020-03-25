Hayırsever, mahalle halkının 11 bin 500 TL'lik bakkal borcunu ödedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayırsever, mahalle halkının 11 bin 500 TL'lik bakkal borcunu ödedi - Son Dakika

Hayırsever, mahalle halkının 11 bin 500 TL'lik bakkal borcunu ödedi

24 dakika önce

ÇORUM'da kimliğinin ortaya çıkmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, kentte girdiği bakkaldaki veresiye defterinde yer alan yaklaşık 11 bin 500 liralık borcu ödedi.

Hayırsever, mahalle halkının 11 bin 500 TL'lik bakkal borcunu ödedi, System.String[]

ÇORUM'da kimliğinin ortaya çıkmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, kentte girdiği bakkaldaki veresiye defterinde yer alan yaklaşık 11 bin 500 liralık borcu ödedi. Bakkal işletmecisi Mehmet Türkmen, hayırseverlik karşısında şaşkına döndüğünü belirterek, "Şaka yapıyor sandım. Allah razı olsun, koronavirüs nedeniyle biz de, insanlar da, çok zor durumdaydı" dedi.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar semtini ziyaret eden bir kişi, mahallede Mehmet Türkmen'in işlettiği bakkala girdi. İsmini açıklamayan kişi, bakkal işletmecisinden veresiye defterindeki borçları kapatmak istediğini söyledi. Bakkal sahibi Türkmen ile birlikte defterdeki borçları hesaplayan hayırsever, yaklaşık 11 bin  500 liralık borcu ödeyip, bölgeden aydıldı.

'ŞAKA SANDIM, BORÇLARI ÖDEDİ'

Bakkal işletmecisi Mehmet Türkmen, hayırseverlik karşısında şaşkına döndüğünü belirterek, "Bakkalımda otururken kapıdan birisi girdi ve bana  'Mahallede borcu ödeyemeyenler varmış veresiye defterini çıkarır mısın?' dedi. Ben önce şaka yapıyor sandım ve ısrar edince borç listesini çıkardım.  Yaklaşık 11 bin 500 lira borç çıkardık, 20'ye yakın insanın borcunu kapattı. Bir yıldır borçlarını ödeyemeyenler vardı.  Koronavirüsü işlerimizi yarı yarıya düşürmüştü. Allah razı olsun, bu para, herkese çok iyi geldi, bu sayede  borçlarımı da kapatmış oldum.  Hızır Aleyhisselam gibi yetişti hayır sever. Kendisine teşekkür ederiz" dedi.


Mehmet Türkmen, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:02 Kaynak: DHA

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