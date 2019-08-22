Son Dakika Haberleri: Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı
Son Dakika Güncel Haber

Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı

1 saat önce

ANTALYA'da, bir hayırsever, marketin veresiye defterini 6 bin 500 TL'ye satın aldı.

Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı, System.String[]

ANTALYA'da, bir hayırsever, marketin veresiye defterini 6 bin 500 TL'ye satın aldı. Borcunu ödemeye gelenlerden bazıları büyük sevinç yaşarken, bazıları ise "Keşke biraz daha alışveriş yapmış olsaydık" dedi.

Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde, adını vermek istemeyen hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı. 6 bin 500 TL'lik borcu ödeyen hayırseverin, market sahibinden tek isteği borçların ödendiğine dair markete bir afiş asması oldu. Sabah borçlarını ödemek için markete gelenlerden bazıları defterinin satın alındığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşarken, bazıları da büyük sevinç yaşadı.

DAHA FAZLA BORÇ YAPMADIKLARINA ÜZÜLDÜLER

Market sahibi Osman Cengiz, bir tanıdıklarının aracılığıyla hayırseverin kendilerine ulaştığını söyledi. Bazı kişilerden uzun süreden beri alacaklarını tahsil edemediklerini dile getiren Cengiz, "Defterin fotoğrafını çekip gönderdik. Anında parayı hesabımıza gönderdi. Kim olduğunu bilmiyoruz, sağ olsun. Defteri çizip rafa kaldırdık. Bizden tek isteği marketin camına borcun ödendiğine yönelik afiş oldu. Biz de afişin fotoğrafını aracı aracılığıyla çekip kendisine gönderdik. Borcunu ödemeye gelenler oldu, hem şaşırdılar hem de çok sevindiler. Hatta 'Keşke biraz daha alışveriş yapmış olsaydık' diyenler oldu" diye konuştu.

Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kredi kartı kopyalayan dolandırıcı, kasiyerin dikkati sayesinde yakalandı
Üreticiler isyanda! Markette 2,5 TL olan domates, tarlada 30 kuruş Gizemli hayırsever mahallenin tüm borçlarını tek kalemde ödedi Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:52:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]