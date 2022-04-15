Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor

15.04.2022 08:47

Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor Ahşap evde yaşayan yaşlı kadın Kur'an kursu yaptırdı, şimdi de hayalinde cami var Amasya'nın Aydınlık köyünde ahşap evde yaşayan 80 yaşındaki Fadime Menteşe, köyüne 4 yıl önce iki katlı Kur'an kursu yapılmasını sağladı.

Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor

Ahşap evde yaşayan yaşlı kadın Kur'an kursu yaptırdı, şimdi de hayalinde cami var

AMASYA - Amasya'nın Aydınlık köyünde ahşap evde yaşayan 80 yaşındaki Fadime Menteşe, köyüne 4 yıl önce iki katlı Kur'an kursu yapılmasını sağladı. Şimdi de cami inşa edilmesi için tüm mal varlığını bağışlamayı planlıyor.

Arsasını bağışlayıp inşasına da destek olduğu Kur'an kursunda kadınların din eğitimi alıp küçük çocukların da ana sınıfı imkanından faydalanmasını sağlayan Fadime Menteşe'nin tek isteği doğup büyüdüğü köyüne yeni bir cami yaptırmak. Kur'an kursunun yapımı için babasından miras kalan 800 metrekarelik arsayı bağışlayan Menteşe, "Oğlu, kızı, kocası olmayanın kimi olur. Benim peşimden dua edilsin diye arsamı bağışladım. Şimdi cami yaptırmak istiyorum. Mescit diyorlar. Ama ben razı değilim. Cami her zaman yapılmaz. Cami olursa il merkezindeki diğer arsamı satıp camiinin temelini inşallah atacağım" dedi.

Zekatlarını her yıl Amasya Müftülüğüne veren yaşlı kadına yalnız yaşadığı evinde ziyarette bulunan Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Fadime annemiz verdiği arsaya Kur'an kursu yapılmasına vesile oldu. Bir arsasını da satıp cami yaptırmak istediğini iletti. Böyle güzel yüreğe sahip annemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kurs binası inşa edilmesiyle yaklaşık 900 nüfuslu köydeki kadınların çoğunun Kur'an-ı Kerim öğrendiğini vurgulayan köy muhtarı Mustafa Yinci, "Allah ondan razı oldun. Eşim bile burada Kur'an-ı Kerim öğrendi" şeklinde konuştu.

Köyün girişine bir süre önce mescit inşaatı başlattıklarını hatırlatıp cami yapımı için atılacak adımları anlattığı "Cami olmadıktan sonra yer satamam" diyen Menteşe'yi ikna eden Yinci, "Cami yaptırmak için dernek kurulması lazım. Derneğimizi kurunca Fadime annemizin arsa bağışını alıp caminin inşasına başlayacağız. Mescidi de şadırvana dönüştüreceğiz. Hem de çift minareli bir cami olacak. Suluova'dan bile görülecek" ifadelerini kullandı.

Eşi ve çocuğu olmayan 80 yaşındaki Fadime Menteşe, Kur'an kursunun ardından cami hayaline de kavuşmak istiyor.

Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor
Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor
Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor
Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor
Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor
Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor
Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor
Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor

YORUMLAR
500
Din görevlilerinin öncülüğünde yüzler gülüyor: Kur'an kursunun bir odasını markete çevirdiler Din görevlilerinin öncülüğünde yüzler gülüyor: Kur'an kursunun bir odasını markete çevirdiler Boşnak nine Fata Orloviç'in bahçesinde toplu mezar ihbarı Boşnak nine Fata Orloviç'in bahçesinde toplu mezar ihbarı

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor - Son Dakika


Son Dakika
09:05 Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a gönderilmesini savundu: Kanuna uygundur
09:02 Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti
08:54 15 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:43 Şahan Gökbakar'dan mültecilerle ilgili paylaşım geldi: Kanımızı dökerek aldığımız toprakları paylaşıma açtık
08:26 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti, özür dilemeyecekleri için biz açıklıyoruz
08:18 Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
08:17 İstanbul'da sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zarara uğradı
08:08 İBB Meclisinde İmamoğlu ile AK Partili Göksu arasında gerilim! Göksu eleştirdi, İmamoğlu "iki kez seçim kaybetmenin öfkesi" dedi
07:51 15 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, ilkbahar kapıda
07:46 Önder Öztarhan'dan tiyatro sahnesine çıkan Aslı Enver'e beyaz gül!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 09:15:35. #1.12#
SON DAKİKA: Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement