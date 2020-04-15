Hayırsever parasını ödedi, 5 bin ekmek vatandaşa ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Hayırsever parasını ödedi, 5 bin ekmek vatandaşa ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika

Hayırsever parasını ödedi, 5 bin ekmek vatandaşa ücretsiz dağıtıldı

6 saat önce

Hayırsever parasını ödedi, 5 bin ekmek vatandaşa ücretsiz dağıtıldı -Mersin'de bir hayırsever, korona virüs sürecinde zor günler geçiren vatandaşlara destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin MER-EK ekmek büfesindeki 5 bin ekmeğin ücretini ödedi Mersin'de bir hayırsever, korona virüs...

Hayırsever parasını ödedi, 5 bin ekmek vatandaşa ücretsiz dağıtıldı

- Mersin'de bir hayırsever, korona virüs sürecinde zor günler geçiren vatandaşlara destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin MER-EK ekmek büfesindeki 5 bin ekmeğin ücretini ödedi

MERSİN - Mersin'de bir hayırsever, korona virüs sürecinde zor günler geçiren vatandaşlara destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin MER-EK ekmek büfesindeki 5 bin ekmeğin ücretini ödedi. Bu örnek davranış sayesinde gün içerisinde tüm ekmekler vatandaşlara ücretsiz verildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde maddi ve manevi anlamda zor günler geçirilen korona virüs salgını sürecinde sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetler devam ederken, hayırsever bir vatandaştan örnek bir davranış geldi.


Büfedeki ekmeklerin tamamının ücretini ödedi

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, korona virüs salgınının etkisini artırdığı bugünlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla örnek bir davranış sergiledi. Mersinli hayırsever, merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesindeki tarihi Kuruçeşme yanında bulunan MER-EK büfesinde bir gün içinde satışı yapılan somun ve diğer çeşitlerle birlikte 5 bin adet ekmeğin ücretini ödeyerek, ekonomik açıdan zor günler geçiren vatandaşlara destek oldu.

Hijyenik ve güvenilir olduğu için Büyükşehir Belediyesinin ekmek büfesini tercih eden gizli hayırsever sayesinde vatandaşlar, günlük ekmek ihtiyacını ücret ödemeden giderdi.


"Bugün, imkanı olmayan vatandaşlarımız için güzel bir gün oldu"

Söz konusu MER-EK büfesinde çalışan Arzu Tekin, "Bugün güzel bir olay için burada bulunuyoruz. Virüs nedeniyle bütün ülkede, dünyada büyük bir sıkıntı var. Bu, bizi maddi olarak çok etkilemiş durumda. Halkımızın içerisinde maddi imkansızlıklar yaşayan insanların sayısı çoğaldı. Bağışta bulunan vatandaşımız, belediyenin ekmekleri daha hijyenik ve çok daha güvenli olduğu için bizleri tercih etti" dedi.

Bugünlerde maddi anlamda desteğe ihtiyacı olan çok fazla kişinin olduğunu söyleyen Tekin, "Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Hayırsever vatandaşımız da örnek teşkil etmesini diliyor. Bizim de arzumuz bu yönde. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.

Hayırsever parasını ödedi, 5 bin ekmek vatandaşa ücretsiz dağıtıldı

Vahap Seçer, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:50 Kaynak: İHA

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