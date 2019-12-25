Hayırsever 'Robin Hood' Üsküdar'da ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayırsever 'Robin Hood' Üsküdar'da ortaya çıktı - Son Dakika

Hayırsever 'Robin Hood' Üsküdar'da ortaya çıktı

6 saat önce

İstanbul'da dar gelirli vatandaşların olduğu mahallelerde yaptığı yardımlarla bilinen hayırsever, daha önce yardımda bulunduğu Üsküdar Kuleli'de yaşayan Vecihe Algül'ün yardım isteğine kayıtsız kalamadı.

Hayırsever 'Robin Hood' Üsküdar'da ortaya çıktı, System.String[]

İstanbul'da dar gelirli vatandaşların olduğu mahallelerde yaptığı yardımlarla bilinen hayırsever, daha önce yardımda bulunduğu Üsküdar Kuleli'de yaşayan Vecihe Algül'ün yardım isteğine kayıtsız kalamadı. Algül'ün, "Nişan, düğün yapacağım 3-5 milyar da verse iyi olurdu" sözleri karşılığında hayırsever, 5 tam altından oluşan 5'i bir yerde ile bin dolar yardımda bulundu. Öte yandan mahalledeki bakkala para ödeyerek borcu olanların borcunu ödedi.


İstanbul'un çeşitli ilçelerinde dar gelirli kişilerin yaşadığı gecekondu mahallelerinde bakkalların veresiye defterlerini satın alan ve vatandaşların evlerinin önüne içerisinde para dolu zarf bırakan hayırsever, kendisine yöneltilen isteğe kayıtsız kalmadı. Hayırsever, daha önce yardımda bulunduğu Üsküdar Kuleli Mahallesinde bulunan Vecihe Algül'ün, "Gerçekten ihtiyacım vardı. Düğün yapacağım, nişan yapacağım. 3 milyar 5 milyar da verse iyi olurdu. Eşim felçli. Nişanımız olacak, düğün yapacağım" sözleri karşısında tekrar harekete geçti. Vecihe Algül'ün evine hayırsever aracılığıyla gelen bir kadın, 5 tane tam altının kırmızı kurdeleye takılı olduğu 5'i bir yerde kolye ile içinde bin dolar bulunan zarf ve çikolata verdi.


Öte yandan mahallenin bakkalına giden hayırsever, bakkala borcu olan vatandaşların borçlarını kapattı.


Mahalle bakkalı, "Geldiler, borcu olan var mı diye sordular. 8 ya da 9 ailenin borcunu kapattı. Bin 500 kadar meblağ ödedi bana. Bir de mahalleyi gezerek zarf dağıttı. Bence iyi oldu" dedi.


Mahallede yaşayan bir vatandaş, "Yan komşuya gelmiş. Ben de duydum, dün de bırakmış ziynet eşyası. O kadarını biliyorum" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:52 Kaynak: İHA
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