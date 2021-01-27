Hayırsever Şadi Korkmaz, Bünyan MYO'ya çok amaçlı salon yaptırdı - Son Dakika

Hayırsever iş insanı Şadi Korkmaz, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bünyan Meslek Yüksekokulu'na çok amaçlı salon yaptırdı.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, 110 koltuk kapasiteli ve içerisinde sahne, perde, kürsü, ses sistemi, projeksiyon cihazı ve her türlü konforun yer aldığı çok amaçlı salon, Bünyan MYO akademisyenleri ve öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yeni kurulan üniversiteler arasındaki KAYÜ'nün hayırsever desteği ile her geçen gün daha da büyüyüp geliştiğine dikkat çekti.

Bünyan MYO'ya çok amaçlı salon yaptıran hayırsever Şadi Korkmaz ve KAYÜ'ye katkı veren tüm hayırseverlere teşekkür eden Rektör Karamustafa, Kayseri'nin hayırseverlik kültürünün iyi bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Rektör Karamustafa, "Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile Türkiye'nin mesleki ve teknik yükseköğretim üssü olma yolunda ilerleyen KAYÜ, belediyeler, hayırseverler ve yerel unsurların destekleriyle hedeflerine ulaşmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.