Son Dakika Haberleri: Hayırsever Salih İşgören'e Kabri Başında Anma

Hayırsever Salih İşgören'e Kabri Başında Anma

35 dakika önce

Hayırsever Salih İşgören, vefatının 8. yılında Nevvar Salih İşgören Vakfı ve Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampusu öğrencileri tarafından Narlıdere'deki kabri başında anıldı.

Hayırsever Salih İşgören'e Kabri Başında Anma, System.String[]
Hayırsever Salih İşgören, vefatının 8. yılında Nevvar Salih İşgören Vakfı ve Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampusu öğrencileri tarafından Narlıdere'deki kabri başında anıldı.

İzmirli hayırsever Salih İşgören, vefatının 8. yılında Aşağı Narlıdere Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Anmaya; Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy, Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enes Uzunlar, Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mülayim Altınkalp, Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Abdullah Kırmacı ve Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampusu öğrencileri katıldı. İşgören'in mezarı başında dualar edilip karanfiller bırakıldı.

"Örnek bir hayırsever"

Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, "Salih İşgören'in yokluğunun 8. yılındayız. İzmir'e kazandırdığı eserlerle birçok alanda imzası bulunan, Türkiye'ye örnek hayırsever çift Nevvar ve Salih İşgören isimleri, hayatın birçok alanında. Salih Amca ekonomik hayatı içerisinde 'yaşadığım kente ne katabilirim?' sorusunu sorarak bu soruya, kentin önde gelenleriyle birlikte yanıt bulma çabasıyla yola çıkmış, örnek bir hayırsever. Burada Nevvar Hanım'ın destekleyici yönünün de büyük payı var" dedi.

"Türkiye'nin önemli ibadethanelerinden birini İzmir'e"

Dinç, vakıf olarak yaptıkları projeler hakkında da, "Şu anda Türkiye'nin önemli ibadethanelerinden birini İzmir'de gerçekleştirmekle, sorumluluğumuz daha büyük. Burslar konusunda Salih ve Nevvar İşgören'in isimlerini yarına taşıma, Türkiye'nin aydınlık geleceğine katkıda bulunacak insanlarını yetiştirme sorumluluğumuzun da farkında olarak bu yıldönümünde onlara karşı sorumluluğumuzun bilinci ile buradayız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Türkiye, İzmir, Narlıdere, Salih İşgören, Güncel
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