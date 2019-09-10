Son Dakika Haberleri: Hayırsever sanayiciden sosyal tesis desteği
Son Dakika Güncel Haber

Hayırsever sanayiciden sosyal tesis desteği

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever sanayici Mesut Özkaya arasında imzalanan protokol kapsamında Gürteks Gülsen Özkaya Sosyal Tesis yapılacak.

Hayırsever sanayiciden sosyal tesis desteği, System.String[]

Sosyal belediyecilikte önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir sosyal tesis kazandırmak için Özkaya ailesiyle kollarını sıvadı. Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'ne yapılacak sosyal tesis için düzenlenen protokol, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nda imzalandı.

Hayırsever Özkaya ailesinin hazır bulunduğu imza törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Başkan Vekili Mehmet Berk ile Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile hayırsever Mesut Özkaya arasında imzalanan protokolde, tesisin Gürteks Gülsen Özkaya Sosyal Tesis adıyla yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 5 bin 800 metrekare alanda kurulması planlanan tesis, bir yıl içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Protokolün imzalanmasının ardından Başkan Şahin, Mesut Özkaya'nın annesine günün anısına hediye verdi.

Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:10 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı
Montreal'de iki Müslüman öğretmen başörtüleri nedeniyle işsiz kaldı Küçük kızı kaçırıp fidye isteme olayını öğretmeni planlamış Kübra öğretmeni öldüren eski eşi: Onu hala çok seviyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:55:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayırsever sanayiciden sosyal tesis desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]