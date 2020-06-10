Hayırsever Sarıalp ailesi Kayseri'de aile sağlık merkezi yaptıracak - Son Dakika

Kayseri'de hayırsever iş insanları Ahmet ve Selahattin Sarıalp, Melikgazi ilçesinde yaptıracağı aile sağlık merkezi için protokol imzaladı.

Melikgazi Belediyesinde düzenlenen protokol törenine Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile hayırseverler Ahmet ve Selahattin Sarıalp katıldı.

Tınaztepe Mahallesinde temeli atılacak aile sağlık merkezinin protokol töreninde konuşan Palancıoğlu, koronavirüsle mücadele günlerinde sağlığın ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hayırseverlerin de desteği ile birçok yatırım yaptıklarını aktaran Palancıoğlu, "Özellikle sağlık ocağı, okul, cami ve Kur'an kursu gibi hizmetlerde hayırseverlerimiz sağolsunlar bizi yalnız bırakmıyor. Kayseri, hayırseverliliği ile bilinen bir şehir. Melikgazi'de vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 milyon lira yatırım bedelli Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezinde 7 hekim odası, laboratuvar, tıbbı müdahale odası, aşı-bebek izleme odası, gebe takip odası ve poliklinikler olacak.