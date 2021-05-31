Hayırsever şehit babası vefat etti - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde, şehit olan oğlu için bağlanan şehit maaşını öğrencilere burs olarak veren şehit babası Seyit Ali Arıtürk vefat etti.

Akşehirli şehit öğretmen Gürkan Arıtürk; İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olarak Mardin'e bağlı Dargeçit ilçe merkezinde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu'na atandı. Gürkan Arıtürk, 30 Ekim 1995 tarihinde Bağözü köyü yakınlarında, henüz 25 yaşındayken şehit edildi.

Şehit Gürkan Arıtürk'ün babası Seyit Ali Arıtürk de oğlu için bağlanan şehit maaşı ile 10 öğrenciye burs vermeye başladı. Şehit babası Seyit Ali Arıtürk, "Burs verdiğim öğrenciler benim gözetimimde olacak ve üniversiteyi kazanmaları halinde burs vermeye devam edeceğim. Maddi gücüm ölçüsünde 10 öğrenciye burs verebileceğim. İnşallah bu sayı önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Devlet tarafından bize bağlanan şehitlik maaşını, oğlumun adının yaşatıldığı okuldaki öğrencilere burs olarak vermek beni ve ailemi mutlu ediyor" diye konuşmuştu.

Akşehir'de vefat eden Seyit Ali Arıtürk, Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda defnedildi. Şehit Gürkan Arıtürk'ün ismi Akşehir Şehit Öğretmen Gürkan Arıtürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşatılıyor. - KONYA