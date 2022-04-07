Hayırsever Tamer ailesinden Gaziantep'e cami ve Kur'an kursu desteği - Son Dakika

Gaziantep Valiliği'nin başlattığı "100.Yılda 100 Hayırsever" projesi kapsamında hayırsever Bekir Tamer ve ailesi tarafından Şehitkamil ilçesine yaptırılacak cami ve Kur'an kursu için protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül, hayırsever aileye katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Allah emeklerinizi zayi etmesin. Hayırseverlerimizin sayılarını arttırsın. Bu eserle birlikte şehrimizin manevi anlamda biraz daha güçlenmiş olacağını düşünerek Allah hayrınızı kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Muhammet Önder ile Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin de hayırlı olsun dileyerek, hayırsever aileye tebriklerini iletti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise cami protokolünün kente hayırlı olmasını dileyerek, "Cami önemli bir ihtiyacı karşılayacak bir cami olacak. Yeryüzüne inşa edilen her cami Kabe-i Muazzama'nın birer şubesi olarak inşa edilir. Bizler buralarda Rabbimize yönelişimizi, birliğimizi, beraberliğimizi Rabbimize kulluğumuzu ifade ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hayırsever Bekir Tamer de Gaziantep'e eser kazandırdıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve Vali Davut Gül tarafından hayırsever aileye teşekkür belgesi verildi.