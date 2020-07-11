Hayırsever Türk doktor Afganistan'da okul yaptırdı - Son Dakika

Hayırsever Türk doktor Afganistan'da okul yaptırdı

Hayırsever Türk doktor Metin Külünk, Afganistan'ın Cevizcan ilinde 1500 öğrencinin yararlanacağı 16 derslikli okul yaptırdı.

Hayırsever Türk doktor Metin Külünk, Afganistan'ın Cevizcan ilinde 1500 öğrencinin yararlanacağı 16 derslikli okul yaptırdı.

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Erdem Hastanesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye dışında okuma imkanı bulamayan Türk çocukları için hayalinde bir okul yaptırma projesi olduğunu söyledi.

Bu projesiyle ilgili araştırmalar yaparken yollarının Afganistan'a düştüğünü ifade eden Külünk, "Afganistan'da faaliyet gösteren Kuyaş Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Nur Muhammed Karizade'nin vasıtasıyla Cevizcan'a gittik. Burada 8 derslikli bir okul vardı, çok kötü durumdaydı, 60 öğrenci yerde oturuyordu, elektriği, suyu, sobası, öğretmen imkanları yoktu. 8 derslikli sınıfta bin 200 çocuk okuyordu. Sabah, öğle, akşam ayrı ayrı okuyor ama buna rağmen hala öğrenciler karşılanamıyordu. Bize de 'Buraya okul yapar mısınız?' dediler. Biz de Allah nasip etti oraya 16 derslikli bir okul yaptık. Bu okulu yaparken bir şartımız vardı. Şartımız bu okulda Türkiye Türkçesi eğitimi verilmesidir. Türkçe eğitimini verecek öğretmenin masraflarını da biz karşılayacağız. Bu okulla öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

"Türkiye ile aradaki bağ kuvvetlenecek"

Türkiye ile Afganistan arasında köprü kurulabilmesi için iki milletin de birbirini anlaması gerektiğini kaydeden Dr. Külünk, Türkçe eğitim alacak olan öğrencilerin, hem Türkiye'yi hem Türk tarihini hem de Türk büyüklerini tanıyacağını belirtti.

Okula ayrıca bilgisayar sınıfı ve kütüphane de kuracaklarını anlatan Külünk, bu okulla eğitim seviyesinin artacağını, kaliteli bir eğitim olacağını ve Türkiye ile bağın kuvvetleneceğini vurguladı.

Dr. Metin Külünk, bin 500 öğrenci kapasiteli lisenin, 18 Temmuz'da resmi açılışının yapılacağını, eğitimin de okullar başladığı zaman başlayacağını söyledi.

Afganistan'daki yetkililerin kendilerini çok iyi karşıladıklarını ve yardımlardan dolayı minnettar olduklarını belirten Külünk, yaptırdıkları liseye babası Abdurrahman Külünk'ün adının verildiğini aktardı.

Afganistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayırsever Türk doktor Afganistan'da okul yaptırdı - Son Dakika
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