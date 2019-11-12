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Hayırsever vatandaş bu kez Tuzla'da ortaya çıktı

6 saat önce

Daha öncesinde Beyoğlu ve Başakşehir'de ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını ödeyip yardımda bulunan hayırsever bu kez Tuzla'daki vatandaşları sevindirdi.

Hayırsever vatandaş bu kez Tuzla'da ortaya çıktı, System.String[]

Daha öncesinde Beyoğlu ve Başakşehir'de ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını ödeyip yardımda bulunan hayırsever bu kez Tuzla'daki vatandaşları sevindirdi. İlçedeki bakkalları gezerek vatandaşların borcunu ödeyen hayırsever, bazı evlere de içinde bin lira bulunan zarflar bıraktı.

Beyoğlu ve Başakşehir'deki mahallelerde bakkalların veresiye defterlerini satın alan ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine gece vakti içinde bin lira bulunan zarflar bırakan hayırsever, bu sefer Tuzla'da ortaya çıktı. Mimar Sinan ve Şifa Mahalleleri'nde bakkalları gezen hayırsever vatandaş, vatandaşların borçlarını kapattı, ayrıca gecekondu bölgelerindeki bazı evlere de içerisinde bin lira bulunan zarflar bırakarak yardımda bulundu. Hayırsever kişinin karşılaştığı çocuklara 50'şer lira harçlık verdiği de öğrenildi.

Hayırsever vatandaşın veresiye defterini satın aldığı marketi sahibi, "Vatandaş geldi buraya. Biz yardımda bulunuyoruz, borçları ödemek istiyoruz dedi. Borcunu veremeyen sıkışık olan var mı diye sordu. Bilgisayarımdan liste çıkarttım, kapılarına gittik, kapı kapı dolaştık. 6 noktada birebir görüşme yaptık. Onların borcunu verdi. Hem de bir miktar para verdi" dedi.

(Halit Arslan/İHA)

Başakşehir, Beyoğlu, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:00 Kaynak: İHA
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