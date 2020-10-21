Hayırsever vatandaş köy okulu öğrencilerine tablet hediye etti - Son Dakika

İstanbul'da ikamet eden hayırsever bir vatandaş, okul öğretmeninin girişimi ile Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Böğet Köyü İlkokuluna 30 tablet hediye etti.

Böğet Köyü İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmen Adem Çelik'in girişimi ile hediye edilen tabletlerin dağıtımı köy okulunda yapıldı.

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, öğrencilere hediye tabletlerini tek tek dağıttı.

Tabletleri alan öğrenciler, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşa teşekkür ettiler.

Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, "Bu süreçte öğrencilerimiz için tablet hediye eden duyarlı hayırsever vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.