Son Dakika Haberleri: Hayırsever vatandaş "veresiye defteri"ni satın aldı
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Hayırsever vatandaş "veresiye defteri"ni satın aldı

6 dakika önce

Karabük'te hayırsever vatandaş, bir bakkalın veresiye defterini satın alarak mahallelinin borçlarını sildirdi.

Hayırsever vatandaş

Karabük'te hayırsever vatandaş, bir bakkalın veresiye defterini satın alarak mahallelinin borçlarını sildirdi.

Şirinevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakkala gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, iş yeri sahibi Tuğba Yeni'ye veresiye defteri olup olmadığını sordu.

Defterin olduğu bilgisi üzerine vatandaşların ne kadar borcu olduğunu soran hayırsever, 5 bin lira tutarındaki borcu ödedi, dükkanın girişine "Bu bakkala borcu olup ödeyemeyen müşterilerin borcunu bir hayırsever ödemiştir." yazılı afiş asılmasını istedi.

Hayırseverin isteğini yerine getiren Yeni, müşterilerini de arayarak durumu anlattı.

"Gerçekten böyle hayırseverler varmış"

Tuğba Yeni, AA muhabirine, bakkala gelen bir kişinin 5 bin lira ödeyerek vatandaşların veresiye defterindeki borçlarını kapattığını söyledi. Yeni, "Borçları kapattı, bizden afiş hazırlamamızı istedi. Biz de astık. Görenler 'Var mı böyle bir hayırsever?' diye soruyor. Borçlu olanlar da 'Allah razı olsun.' diyor. Daha önce duymuştum böyle hayırseverleri, gerçekten de varmış." dedi.

Şirinevler, Tuğba Yeni, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:14 Kaynak: AA
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